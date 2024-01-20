Армія РФ атакує виключно піхотою в районі Авдіївки ― ОСУВ "Таврія"

За інформацією речника ОСУВ “Таврія” Олександра Штупуна, злочинна армія РФ концентрує зусилля на штурмових діях в районі Авдіївки та Новомихайлівки на Донеччині.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

Штупун підкреслив, що військові злочинці армії РФ проводять спроби штурмів практично без залучення військової техніки, виключно силами піхотних підрозділів.

Речник ОСУВ “Таврія” підкреслив, що протягом 19 січня на Авдіївському напрямку не було зафіксовано жодного ворожого авіаудару, однак російські військові злочинці випустили 3 ракети із ЗРК С-300 та обстрілюють з артилерії населені пункти на Донеччині.

Штупун підкреслив, що наразі є достатньо причин, які пояснюють зменшення використання російськими окупантами авіації на Таврійському напрямку.

Зокрема, за його словами, це і необхідність технічного обслуговування літаків, погодні умови та проблеми із доставками боєприпасів.

Штупун додав, що росіяни акцентують штурмові дії на Авдіївці та Новомихайлівці.

Це на Мар’їнському напрямку Новомихайлівка. І в основному це атаки піхотою майже без задіювання бронетехніки, - зазначає речник ОСУВ “Таврія”. Поширити

За його інформацією, протягом доби російські військові злочинці здійснили 592 обстріли позицій ЗСУ та об’єктів цивільної інфраструктури на Таврійському напрямку.

Що відомо про втрати російських окупантів на Таврійському напрямку

За інформацією командувача ОСУВ “Таврія”, бригадного генерала Олександра Тарнавського, протягом доби українські військові 49 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ на Таврійському напрямку.

Одна невдала спроба ворога покращити тактичне положення була південніше Золотої Ниви, а на Запоріжжі їх було 3 - західніше Вербового. Загальні втрати ворога у живій силі становили 356 осіб і 13 одиниць ОВТ, зокрема 2 артсистеми, 3 безпілотники, 3 автомобілі та 5 одиниць спецтехніки.