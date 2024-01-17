Армія РФ розпочала новий наступ в районі Авдіївки та Бахмута — Bild

За інформацією аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке, злочинна армія РФ перейшла у новий масштабний наступ в районах Авдіївки та Бахмута на Донеччині.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки та Бахмута

За інформацією аналітика видання, із кінця грудня минулого року російські окупанти не проводили активних спроб наступу на сході України і наразі знову перейшли до атак.

Аналітик із посиланням на одне з численних відео із ділянки фронту в районі Авдіївки підкреслив, що піздно ввечері, 16 січня російські окупанти, користуючись сильним снігопадом, намагались колоною танків та БМП вести наступ у напрямку Авдіївки з північного сходу з-під Красногорівки.

Зазначається, що російським окупантам вдалось дістатись оборонної лінії ЗСУ поблизу Авдіївського кар'єру, однак результати цього боєзіткнення залишаються невідомими.

Раніше окупанти намагалися взяти Авдіївку з північного заходу в районі Степового, з південного заходу поблизу Північного та з південного сходу з боку Донецька. Нещодавня атака з північного сходу стала дещо новим напрямком штурму.

Під Бахмутом ЗС РФ використовують зруйноване місто як вихідну точку для просування на захід на позиції ЗСУ. Днями в наступ там перейшли російські танки та БМП. Незважаючи на кілька рівнів протидронного захисту, російську бронетехніку знищили українські безпілотники-камікадзе, атаку було відбито, - підкреслює Рьопке. Поширити

Що відомо про ситуацію на Херсонщині

За інформацією представників пресцентру Оперативного командування “Південь”, російські військові злочинці значно збільшили кількість атак на лівому березі Дніпра у Херсонській області в районі населеного пункту Кринки.

Протягом минулої доби противник здійснив шість безуспішних штурмів та зазнавши численних втрат, змушений був відступити.

Підрозділи Сил оборони продовжують розширювати плацдарм, міцно утримувати позиції, завдаючи ворогу втрат у живій силі та техніці, - йдеться у повідомленні ОК “Південь”. Поширити

Зазначається, що протягом доби українськими військовими ліквідовано 16 російських військових злочинців, розвідувальний БпЛА "Орлан-10", 9 одиниць автобронетехніки та гармату.

Окрім цього знищено ворожий спостережний пункт та станцію наземної артилерійської розвідки СНАР-10 "Леопард".

Водночас окупанти не припиняють активну аеророзвідку, продовжують тиснути артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони різних типів.

Протягом бойової доби (з 07:00 до 07:00) ворог застосовував два FPV-дрони та скинув з БпЛА різних модифікацій 12 осколкових боєприпасів по населених пунктах Херсонщини. Дев’ять разів ворог гатив з артилерії по Херсону. Також в області обстріляні Антонівка, Дніпровське, Тягинка, Михайлівка й акваторія Очаківської громади на Миколаївщині, - зазначають в ОК “Південь”. Поширити

Внаслідок артилерійських обстрілів поранено троє цивільних, пошкоджено понад півтора десятка приватних будинків, складську будівлю та лінію електропередачі.

За даними Сил оборони, у Чорному морі наразі перебуває чотири кораблі ворожого флоту, серед яких – надводний ракетоносій, споряджений вісьмома крилатими ракетами типу "Калібр". В Азовському морі бойове чергування несе один корабель окупантів.