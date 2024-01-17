Армия РФ начала новое наступление в районе Авдеевки и Бахмута — Bild

По информации аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, преступная армия РФ перешла в новое масштабное наступление в районах Авдеевки и Бахмута в Донецкой области.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки и Бахмута
По информации аналитика издания, с конца декабря прошлого года российские оккупанты не проводили активных попыток наступления на востоке Украины и снова перешли к атакам.
Аналитик со ссылкой на одно из многочисленных видео с участка фронта в районе Авдеевки подчеркнул, что поздно вечером, 16 января российские оккупанты, пользуясь сильным снегопадом, пытались колонной танков и БМП вести наступление в направлении Авдеевки с северо-востока из-под Красногоровки.
Отмечается, что российским оккупантам удалось добраться до оборонной линии ВСУ вблизи Авдеевского карьера, однако результаты этого боестолкновения остаются неизвестными.
Ранее оккупанты пытались взять Авдеевку с северо-запада в районе Степного, с юго-запада близ Северного и с юго-востока со стороны Донецка. Недавняя атака с северо-востока стала несколько новым направлением штурма.
Что известно о ситуации в Херсонской области
По информации представителей пресс-центра Оперативного командования "Юг", российские военные преступники значительно увеличили количество атак на левом берегу Днепра в Херсонской области в районе населенного пункта Крынки.
За прошедшие сутки противник совершил шесть безуспешных штурмов и понеся многочисленные потери, вынужден был отступить.
Отмечается, что за сутки украинскими военными ликвидировано 16 российских военных преступников, разведывательный БПЛА "Орлан-10", 9 единиц автобронетехники и орудия.
Кроме этого уничтожен вражеский наблюдательный пункт и станция наземной артиллерийской разведки СНАР-10 "Леопард".
В то же время оккупанты не прекращают активную аэроразведку, продолжают давить артиллерийскими обстрелами, применяют ударные дроны разных типов.
В результате артиллерийских обстрелов ранены трое гражданских, повреждены более полутора десятков частных домов, складское здание и линия электропередачи.
По данным Сил обороны, в Черном море находится четыре корабля вражеского флота, среди которых - надводный ракетоноситель, снаряженный восемью крылатыми ракетами типа "Калибр". В Азовском море боевое дежурство несет один корабль окупантов.
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