Между ВСУ и армией РФ за сутки произошло 85 боевых столкновений – Генштаб

Как сообщает Генштаб, украинские воины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра. Также они отразили атаки россиян вблизи Красногоровки и уничтожили состав боеприпасов противника.

Генштаб ВСУ рассказал, что происходит на фронте 16 января

На Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака врага западнее Вербового Запорожской области, где противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

Враг также не отказывается от намерения выбить украинские подразделения по плацдармам на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник 6 раз безуспешно штурмовал позиции наших войск.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, — сообщает Генштаб. Поделиться

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 9 атак оккупантов в районах Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 15 атак возле Макеевки, Белогоровки Луганской области и севернее Григоровки, Веселого Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 15 атак врага вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака врага западнее Вербового Запорожской области, где противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

Что известно об успехах ВСУ на поле боя

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 пункту управления и 1 составу боеприпасов противника.