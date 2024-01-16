ВСУ отразили 94 атаки армии РФ и нанесли 22 авиаудара по вражеским позициям — Генштаб

ВСУ в течение суток отразили десятки атак преступной армии РФ на востоке и юге и нанесли оккупантам многочисленные потери в живой силе и технике.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки украинские военные 94 раза вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

В частности, отражены 2 вражеских атака в районе Синьковки вблизи Купянска на Харьковщине.

Кроме этого, украинские военные 13 раз останавливали атаки российских оккупантов вблизи Тернов, Ямполевки, Торского на Лиманском направлении.

Еще 19 вражеских атак отражены в районе Серебрянского лесничества, Белогоровки, Григорьевки, Верхнекаменского, Веселого.

В районе Бахмута ВСУ успешно противодействовали атакам армии РФ неподалеку от Ивановского, Клищиевки и Андреевки, где оккупанты 7 раз безуспешно пытались провести атаку.

В районах Авдеевки, Новобахмутовки, Степного отражены 18 атак оккупантов. Еще 16 попыток вражеского наступления остановлено возле Северного, Первомайского и Невельского.

В районе Марьинки украинские военные отразили 12 вражеских атак вблизи Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки.

В Запорожской области украинскими военными остановлены 3 попытки наступления российских оккупантов западнее Вербового и Роботиного.

На левом берегу Днепра в Херсонской области ВСУ продолжают успешно расширять плацдарм и наносить урон армии РФ.

За прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм позиций наших войск.

В то же время, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также по 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, 8 артиллерийских средств, 1 средство ПВО и 2 радиолокационные станции противника.

В то же время за сутки российские оккупанты выпустили по Украине 1 ракету, нанесли 68 авиаударов и совершили 78 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Под вражескими авиаударами оказались

Веселое, Берестово Харьковской области;

Новолюбовка, Серебрянское лесничество Луганской области;

Терны, Ямполевка, Богдановка, Авдеевка, Александрополь, Новомихайловка, Водяное Донецкой области;

Новодарьевка Запорожской области;

Змиевка, Новоберислав, Берислав Херсонской области.

От артиллерийского огня окупантов пострадали более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 2 атаки врага у Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 13 атак врага вблизи Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 19 – в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Григорьевки, Верхнекаменского, Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 7 атак противника неподалеку от Ивановского, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 18 атак захватчиков в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак - возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 12 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм позиций наших войск. В то же время, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Что известно об общих и текущих потерях армии РФ в Украине

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще более 1 тыс 110 российских захватчиков.