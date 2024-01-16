ЗСУ відбили 94 атаки армії РФ та завдали 22 авіаудари по ворожих позиціях — Генштаб

ЗСУ протягом доби відбили десятки атак злочинної армії РФ на сході та півдні і завдали окупантам численних втрат у живій силі та техніці.

Що відомо про успіхи ЗСУ та наслідки атак армії РФ по Україні

Зазначається, що протягом доби українські військові 94 рази вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

Зокрема, відбито 2 ворожі атаки в районі Синьківки поблизу Куп’янська на Харківщині.

Окрім цього українські військові 13 разів зупиняли атаки російських окупантів поблизу Тернів, Ямполівки, Торського на Лиманському напрямку.

Ще 19 ворожих атак відбито в районі Серебрянського лісництва, Білогорівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Веселого.

В районі Бахмута ЗСУ успішно протидіяли атакам армії РФ неподалік Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, де окупанти 7 разів безуспішно намагались провести атаку.

В районах Авдіївки, Новобахмутівки, Степового відбито 18 атак окупантів. Ще 16 спроб ворожого наступу зупинено біля Сєверного, Первомайського та Невельського.

В районі Мар’їнки українські військові відбили 12 ворожих атак поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

У Запорізькій області українськими військовими зупинено 3 спроби наступу російських окупантів західніше Вербового та Роботиного.

На лівому березі Дніпра у Херсонській області ЗСУ продовжують успішно розширювати плацдарм і завдавати втрат армії РФ.

Протягом минулої доби противник здійснив 1 безуспішний штурм позицій наших військ.

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, 8 артилерійських засобів, 1 засіб ППО та 2 радіолокаційні станції противника.

У той же час за добу російські окупанти випустили по Україні 1 ракету, завдали 68 авіаударів та здійснили 78 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Під ворожими авіаударами опинились

Веселе, Берестове Харківської області;

Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області;

Терни, Ямполівка, Богданівка, Авдіївка, Олександропіль, Новомихайлівка, Водяне Донецької області;

Новодаріївка Запорізької області;

Зміївка, Новоберислав, Берислав Херсонської області.

Від артилерійського вогню окупантів постраждали понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак ворога поблизу Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 19 - в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Григорівки, Верхньокам’янського, Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника неподалік Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 18 атак загарбників в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак - біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 12 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 1 безуспішний штурм позицій наших військ. Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Що відомо про загальні та поточні втрати армії РФ в Україні

Протягом минулої доби українські військові ліквідували ще понад 1 тис 110 російських загарбників.