Протягом доби відбулося 86 бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ — Генштаб

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, ситуація на полі бою 15 січня продовжує загострюватися, однак українські воїни успішно стримують російських загарбників.

Генштаб ЗСУ розповів, що відбувається на фронті 15 січня

Загалом російські окупанти завдали 1 ракетний та 31 авіаційних ударів, здійснили 51 обстріл з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку українські захисники змогли відбити 2 атаки біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 12 атак ворога поблизу Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 18 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Григорівки, Верхньокам’янського Донецької області. Поширити

На Бахмутському напрямку бійці ЗСУ не дали ворогу просунутися в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 16 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Що відомо про успіхи ЗСУ на полі бою

15 січня українська авіація завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 зенітно-ракетному комплексу противника.