В течение суток произошло 86 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ — Генштаб

Как сообщает Генштаб ВСУ, ситуация на поле боя 15 января продолжает обостряться, однако украинские воины успешно сдерживают российских захватчиков.

Генштаб ВСУ рассказал, что происходит на фронте 15 января

В общей сложности российские оккупанты нанесли 1 ракетный и 31 авиационных ударов, совершили 51 обстрел с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Купянском направлении украинские защитники смогли отбить 2 атаки у Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 12 атак врага вблизи Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 18 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Григорьевки, Верхнекаменского Донецкой области. Поделиться

На Бахмутском направлении бойцы ВСУ не дали врагу продвинуться в районах Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские воины отразили 16 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

Что известно об успехах ВСУ на поле боя

15 января украинская авиация нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 1 зенитно-ракетному комплексу противника.