В течение суток произошло 86 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ — Генштаб

Как сообщает Генштаб ВСУ, ситуация на поле боя 15 января продолжает обостряться, однако украинские воины успешно сдерживают российских захватчиков.
Генштаб ВСУ рассказал, что происходит на фронте 15 января
В общей сложности российские оккупанты нанесли 1 ракетный и 31 авиационных ударов, совершили 51 обстрел с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Купянском направлении украинские защитники смогли отбить 2 атаки у Синьковки Харьковской области.
На Бахмутском направлении бойцы ВСУ не дали врагу продвинуться в районах Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении украинские воины отразили 16 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Запорожском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.
Что известно об успехах ВСУ на поле боя
15 января украинская авиация нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 1 зенитно-ракетному комплексу противника.
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