РФ готовит десантно-штурмовые бригады для высадки в тыл линий обороны ВСУ – аналитики
Категория
Украина
Дата публикации

РФ готовит десантно-штурмовые бригады для высадки в тыл линий обороны ВСУ – аналитики

ВСУ
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Источник:  ISW

Кадровые войска РФ формируют десантно-штурмовые бригады для десантирования и разведки в тылу украинских линий обороны.

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Как сообщает Институт изучения войны, подобные подразделения действовали во время советской интервенции в Афганистане.

По словам российских источников, подобные бригады в составе наземных соединений смогут проводить десантирование в ближнем тылу Украины без парашютов. Вероятно, это будут попытки высадки с вертолетов для быстрого развертывания личного состава, как это было во время начальных боев за аэропорт Гостомель под Киевом 24 февраля 2022 года.

Как отмечается, в Запорожском направлении уже действует такое подразделение — 49-я отдельная десантно-штурмовая бригада (ДШБ) в составе 58-й общевойсковой армии (Южный военный округ).

ДШБ существуют в современной армии РФ в составе Воздушно-десантных войск, поэтому их сухопутные формирования вполне могут пробовать создать такие группы.

Аналитики наблюдали за случаями формирования разведывательно-штурмовых бригад в составе общевойсковых формирований и пришли к выводу, что создание специализированных формирований должно ответить на конкретные тактические вызовы, с которыми оккупанты сталкиваются в Украине.

Однако развертывание десантно-штурмовых бригад изолировано от более широкой структуры сил воздушно-десантных войск, вероятно, будет означать, что эти специализированные бригады будут использоваться как еще одно средство для проведения изнурительных фронтовых атак под руководством пехоты на украинские укрепленные позиции в краткосрочной перспективе, — пояснил он.

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Как считает команда ISW, вывод из строя более 20 российских ракет с помощью активных контрмер средствами радиоэлектронной борьбы можно считать новым переломным моментом в войне. Эксперты предполагают, что украинские возможности РЭБ вышли на новый уровень.

Кроме того, отмечается, что кампания ударов России против Украины и украинская адаптация к противодействию новым российским ударным комплексам являются частью более широкой тактической и технологической гонки "нападение-защита" между возможностями дальней авиации и противовоздушной обороны.

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