Почти все сухопутные войска армии РФ находятся в Украине — аналитики

По данным ГУР МО в Украину прислали 462 тыс военных РФ. И это лишь сухопутный компонент, не считая Росгвардии, обеспечивающей оккупационный режим. Следует отметить, что штатная численность сухопутных войск РФ насчитывает 550 тыс. То есть почти все сухопутные силы врага сейчас в Украинк.
Практически все сухопутные силы армии РФ стянуты в Украину
Военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых отметил, что враг стянул почти все сухопутные войска армии РФ в Украине
Об этом сообщает Defense Express.
По словам военного эксперта, в ГУР МО не видят, что на этом этапе войны противник может быть способен сформировать еще группировки, чтобы угрожать еще кому-то, кроме Украины.
Директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express также добавил, что в настоящее время противнику удается лишь поддерживать численный состав группировок.
Силы обороны с начала полномасштабного вторжения уничтожили не менее 366 тыс оккупантов.
По состоянию на январь 2024 года на территории Украины воюют 462 тыс. российских оккупантов. Россия сосредоточила весь ресурс сухопутных войск в Украине.
Обострение на фронте может занять еще несколько месяцев
Согласно данным воина, самые ожесточенные бои продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском направлениях.
Что важно понимать, президентские выборы в стране-агрессоре запланированы на 15 – 17 марта 2024 года.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-