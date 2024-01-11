Почти все сухопутные войска армии РФ находятся в Украине — аналитики
Категория
Украина
Дата публикации

Почти все сухопутные войска армии РФ находятся в Украине — аналитики

Армия РФ
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Источник:  Defense Express

По данным ГУР МО в Украину прислали 462 тыс военных РФ. И это лишь сухопутный компонент, не считая Росгвардии, обеспечивающей оккупационный режим. Следует отметить, что штатная численность сухопутных войск РФ насчитывает 550 тыс. То есть почти все сухопутные силы врага сейчас в Украинк.

Практически все сухопутные силы армии РФ стянуты в Украину

Военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых отметил, что враг стянул почти все сухопутные войска армии РФ в Украине

Об этом сообщает Defense Express.

По данным ГУР МО в Украину прислано 462 тысячи военных РФ. И это лишь сухопутный компонент, не считая Росгвардии, обеспечивающей оккупационный режим. Следует отметить, что штатная численность сухопутных войск РФ насчитывает 550 тыс. То есть почти все сухопутные силы врага воюют в Украине. Причем 550 тыс – это в сочетании с мобилизованными и призывниками. Оккупанты согнали все сухопутные войска в Украину, чтобы содержать то, что они захватили в начале широкомасштабного вторжения, – отметил Рябых.

По словам военного эксперта, в ГУР МО не видят, что на этом этапе войны противник может быть способен сформировать еще группировки, чтобы угрожать еще кому-то, кроме Украины.

Поэтому Украина взяла на себя это бремя – оттянуть все сухопутные войска РФ, осуществляя постепенное их уничтожение, – подчеркнул Рябых.

Директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express также добавил, что в настоящее время противнику удается лишь поддерживать численный состав группировок.

А это примерно до 50 механизированных дивизий. В целом типичная мотострелковая дивизия РФ состоит из 12,5 тыс. человек и формируются из одного танкового, двух мотострелковых, одного артиллерийского и зенитного ракетного полка, а также семи батальонов: противотанкового, разведки, инженерно-саперной, связи, РЭБ, материально-технического. обеспечения и медицинского. Это огромная куча оккупантов, которые пытаются решать те задачи, которые ставят им безумцы в Кремле, – объяснил Рябых.

Силы обороны с начала полномасштабного вторжения уничтожили не менее 366 тыс оккупантов.

По состоянию на январь 2024 года на территории Украины воюют 462 тыс. российских оккупантов. Россия сосредоточила весь ресурс сухопутных войск в Украине.

Обострение на фронте может занять еще несколько месяцев

Согласно данным воина, самые ожесточенные бои продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском направлениях.

Очевидно, что наступательные действия российских вооруженных сил будут продолжаться как минимум до завершения президентской кампании в России. Почему так – Путину нужно показывать результат, показывать, что он президент воюющей страны – объяснил Тарас Березовец.

Что важно понимать, президентские выборы в стране-агрессоре запланированы на 15 – 17 марта 2024 года.

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