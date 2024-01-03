Армия РФ уменьшила количество пехотных штурмов на Таврическом направлении

Преступная армия РФ снизила использование пехоты на Таврическом направлении, однако начала активнее использовать артиллерию и авиацию.
Что известно о ситуации на Таврическом направлении
По словам спикера командования Оперативно-стратегического управления Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, российские оккупанты активно обстреливают из артиллерии позиции украинских военных и используют авиацию.
По его словам, наиболее активные наступательные вражеские действия фиксируются в районах Авдеевки и Марьинки Донецкой области.
Спикер ОСУВ "Таврия" также объяснил сокращение количества пехотных штурмов российских оккупантов.
Что известно о ситуации в Запорожской области и на юге Украины
Спикер ОСУВ "Таврия" опроверг большой прорыв в районе Вербового в Запорожской области, однако подтвердил ограничение продвижения украинских военных.
Он отметил, что успехи были достигнуты скорее на тактическом уровне.
Он подчеркнул, что украинские военные продолжают выполнять боевые задачи в районах Роботиного и вокруг него, однако российские оккупанты стремятся вернуть утраченные до этого позиции и не позволить ВСУ продвинуться вперед.
Он добавил, что для отражения всех утраченных позиций на Запорожском направлении у оккупантов сил нет.
В то же время, по информации представителей Оперативно-стратегического командования Сил обороны Юг, преступная армия РФ не прекращает попыток лишить украинских военных плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Вместо этого войска окупантов продолжают вести аэроразведку, пытаются давить артиллерийскими обстрелами, применяют ударные дроны по прифронтовым населенным пунктам, отметили в ОК "Юг".
Украинские защитники продолжают наносить огненное поражение по местам дислокации захватчиков, огневых позициях и тылах, пишет ведомство.
Потери окупантов на левом берегу Херсонской области в течение суток составили:
16 военных преступников;
два ЗРК "Бук-М3";
один РЭБ "Ястреб-АМ";
один разведывательный БпЛА ZALA;
пять ударных БПЛА "Ланцет";
одна пушка;
два миномета;
четыре единицы автомобильной техники.
Также защитники уничтожили российский полевой пункт боеснабжения
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-