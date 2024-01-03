Армия РФ уменьшила количество пехотных штурмов на Таврическом направлении

Преступная армия РФ снизила использование пехоты на Таврическом направлении, однако начала активнее использовать артиллерию и авиацию.

Что известно о ситуации на Таврическом направлении

По словам спикера командования Оперативно-стратегического управления Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, российские оккупанты активно обстреливают из артиллерии позиции украинских военных и используют авиацию.

На Авдеевском направлении, как и во всей операционной зоне ОСУВ "Таврия", российские оккупанты несколько уменьшили количество пехотных атак, но уже вторые сутки подряд очень активно наносят авиаудары и обстреливают наши позиции по артиллерии, - отмечает Штупун. Поделиться

По его словам, наиболее активные наступательные вражеские действия фиксируются в районах Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

Спикер ОСУВ "Таврия" также объяснил сокращение количества пехотных штурмов российских оккупантов.

Когда враг хорошо получает по зубам, он должен перегруппироваться, зализать раны, подтянуть какие-то резервы, чтобы дальше идти вперед. И в это время ведется артподготовка и увеличивается количество ракетных и авиаударов, - подчеркнул Штупун. Поделиться

Что известно о ситуации в Запорожской области и на юге Украины

Спикер ОСУВ "Таврия" опроверг большой прорыв в районе Вербового в Запорожской области, однако подтвердил ограничение продвижения украинских военных.

Он отметил, что успехи были достигнуты скорее на тактическом уровне.

Скажем, это некоторое улучшение нашего тактического положения. То есть какого-то большого прорыва нет, – объяснил Штупун. Поделиться

Он подчеркнул, что украинские военные продолжают выполнять боевые задачи в районах Роботиного и вокруг него, однако российские оккупанты стремятся вернуть утраченные до этого позиции и не позволить ВСУ продвинуться вперед.

Все время пытается где-то атаковать по разным направлениям, - отметил Штупун. Поделиться

Он добавил, что для отражения всех утраченных позиций на Запорожском направлении у оккупантов сил нет.

В то же время, по информации представителей Оперативно-стратегического командования Сил обороны Юг, преступная армия РФ не прекращает попыток лишить украинских военных плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В течение суток противник совершил девять безуспешных штурмовых действий. Наши подразделения продолжают работу по расширению плацдарма и в дальнейшем удерживают занятые позиции, нанося оккупантам значительные потери в живой силе и технике, - отмечают в ОСУВ "Юг". Поделиться

Вместо этого войска окупантов продолжают вести аэроразведку, пытаются давить артиллерийскими обстрелами, применяют ударные дроны по прифронтовым населенным пунктам, отметили в ОК "Юг".

Украинские защитники продолжают наносить огненное поражение по местам дислокации захватчиков, огневых позициях и тылах, пишет ведомство.

Потери окупантов на левом берегу Херсонской области в течение суток составили:

16 военных преступников;

два ЗРК "Бук-М3";

один РЭБ "Ястреб-АМ";

один разведывательный БпЛА ZALA;

пять ударных БПЛА "Ланцет";

одна пушка;

два миномета;

четыре единицы автомобильной техники.

Также защитники уничтожили российский полевой пункт боеснабжения