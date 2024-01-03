Армія РФ зменшила кількість піхотних штурмів на Таврійському напрямку

Злочинна армія РФ зменшила використання піхоти на Таврійському напрямку, однак почала активніше використовувати артилерію та авіацію.
Що відомо про ситуацію на Таврійському напрямку
За словами речника командування Оперативно-стратегічного управління Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, наразі російські окупанти активно обстрілюють з артилерії позиції українських військових та використовують авіацію.
За його словами, найбільш активні наступальні ворожі дії фіксуються в районах Авдіївки та Мар’їнки на Донеччині.
Речник ОСУВ “Таврія” також пояснив скорочення кількості піхотних штурмів російських окупантів.
Що відомо про ситуацію у Запорізькій області та на півдні України
Речник ОСУВ “Таврія” заперечив великий прорив в районі Вербового у Запорізькій області, однак підтвердив обмеження просування українських військових.
Він зазначив, що успіхів було досягнуто скоріше на тактичному рівні.
Він підкреслив, що українські військові продовжують виконувати бойові завдання в районах Роботиного та навколого нього, однак російські окупанти прагнуть повернути втрачені до цього позиції і не дозволити ЗСУ просунутись вперед.
Він додав, що для відбиття всіх втрачених позицій на Запорізькому напрямку в окупантів наразі сил немає.
У той же час, за інформацією представників Оперативно-стратегічного командування Сил оборони “Південь”, злочинна армія РФ не припиняє спроб позбавити українських військових плацдарму на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
Натомість війська окупантів продовжують вести аеророзвідку, намагаються тиснути артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони по прифронтових населених пунктах, зазначили в ОК "Південь".
Українські захисники продовжують завдавати вогневого ураження по місцях дислокації загарбників, вогневих позиціях та тилах, пише відомство.
Втрати окупантів на лівому березі на Херсонщині протягом доби склали:
16 військових злочинців;
два ЗРК "Бук-М3";
одна РЕБ "Яструб-АМ";
один розвідувальний БпЛА ZALA;
п'ять ударних БпЛА "Ланцет";
одна гармата;
два міномети;
чотири одиниці автомобільної техніки.
Також захисники знищили російський польовий пункт боєпостачання
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