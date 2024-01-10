Армия РФ безуспешно пытается лишить ВСУ плацдарма в Херсонской области

По информации представителей Оперативного командования Сил обороны "Юг", преступная армия РФ безуспешно пытается преодолеть оборону ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Что известно о ситуации на левом берегу Днепра в Херсонской области
Отмечается, что украинские военные наносят артиллерийские и авиаудары по местам сосредоточения личного состава и вражеской техники, а также по тылам российских оккупантов.
В течение суток ВСУ ликвидировали в Херсонской области 27 российских захватчиков, РСЗО "Град", САУ "Мста-С", комплекс наблюдения "Муром-М" и один БПЛА.
Также подтверждено попадание в станцию РЭС и 11 единиц автомобильной техники.
В ОК "Юг" добавили, что также украинские военные уничтожили 2 наблюдательных пункта оккупантов.
Что известно о последствиях атак армии РФ на территории Херсонской области
В то же время российские военные преступники активно проводят аэроразведку и пытаются давить артиллерийские обстрелы.
Подразделения преступной армии РФ также применяют ударные БПЛА для атак по населенным пунктам и позициям ВСУ.
Также захватчики активно применяют FPV-дроны и БПЛА других модификаций для сброса осколочных боеприпасов по населенным пунктам Херсона.
В течение боевых суток (с 7.00 до 7.00) противник нанес ракетный удар с применением баллистической ракеты, предположительно "Искандер-М" по Херсону.
Разрушено админздание завода, повреждено банковское учреждение, дошкольное учебное заведение и четыре многоэтажки.
Также захватчики активно применяют FPV-дроны и БПЛА других модификаций для сброса осколочных боеприпасов по населенным пунктам Херсона.
Кроме того, четыре раза кафиры ударили артиллерией по Херсону и обстреляли Станислав, Днепровское, Антоновка, Красный Маяк, Веселое, Казацкое, Ивановку - в Херсонской области и Куцурубскую общину Николаевщины из Кинбурнской Косы.
Во время артиллерийских обстрелов в Херсонской области ранены двое гражданских. Повреждены около десятка частных домов, три автомобиля и два гаража.
По данным Сил обороны, в Черном море на боевом дежурстве находятся два российских корабля, еще один – в Азовском море.
Ракетоносители заведены в пункты базирования.
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