Армия РФ безуспешно пытается лишить ВСУ плацдарма в Херсонской области

По информации представителей Оперативного командования Сил обороны "Юг", преступная армия РФ безуспешно пытается преодолеть оборону ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Что известно о ситуации на левом берегу Днепра в Херсонской области

За сутки зафиксировано 9 безрезультативных штурмов, после которых оккупанты каждый раз с потерями возвращались на исходные позиции. Подразделения Сил обороны работают над расширением плацдарма и прочно удерживают позиции, - отмечают представители ОК "Юг". Поделиться

Отмечается, что украинские военные наносят артиллерийские и авиаудары по местам сосредоточения личного состава и вражеской техники, а также по тылам российских оккупантов.

В течение суток ВСУ ликвидировали в Херсонской области 27 российских захватчиков, РСЗО "Град", САУ "Мста-С", комплекс наблюдения "Муром-М" и один БПЛА.

Также подтверждено попадание в станцию РЭС и 11 единиц автомобильной техники.

В ОК "Юг" добавили, что также украинские военные уничтожили 2 наблюдательных пункта оккупантов.

Что известно о последствиях атак армии РФ на территории Херсонской области

В то же время российские военные преступники активно проводят аэроразведку и пытаются давить артиллерийские обстрелы.

Подразделения преступной армии РФ также применяют ударные БПЛА для атак по населенным пунктам и позициям ВСУ.

Также захватчики активно применяют FPV-дроны и БПЛА других модификаций для сброса осколочных боеприпасов по населенным пунктам Херсона.

В течение боевых суток (с 7.00 до 7.00) противник нанес ракетный удар с применением баллистической ракеты, предположительно "Искандер-М" по Херсону.

Разрушено админздание завода, повреждено банковское учреждение, дошкольное учебное заведение и четыре многоэтажки.

Также захватчики активно применяют FPV-дроны и БПЛА других модификаций для сброса осколочных боеприпасов по населенным пунктам Херсона.

Пять FPV-дронов и 11 разрывных боеприпасов агрессор направил по Новотягинке, Качкаровке, Золотой Балке, Садовому, Львовскому и Тягинце, также пытался атаковать наши позиции на левобережье, - говорится в сообщении представителей ОК "Юг". Поделиться

Кроме того, четыре раза кафиры ударили артиллерией по Херсону и обстреляли Станислав, Днепровское, Антоновка, Красный Маяк, Веселое, Казацкое, Ивановку - в Херсонской области и Куцурубскую общину Николаевщины из Кинбурнской Косы.

Во время артиллерийских обстрелов в Херсонской области ранены двое гражданских. Повреждены около десятка частных домов, три автомобиля и два гаража.

По данным Сил обороны, в Черном море на боевом дежурстве находятся два российских корабля, еще один – в Азовском море.

Ракетоносители заведены в пункты базирования.