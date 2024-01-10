Армія РФ безуспішно намагається позбавити ЗСУ плацдарму на Херсонщині

За інформацією представників Оперативного командування Сил оборони “Південь”, злочинна армія РФ безуспішно намагається здолати оборону ЗСУ на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Що відомо про ситуацію на лівому березі Дніпра на Херсонщині

Протягом доби зафіксовано 9 безрезультативних штурмів, після яких окупанти щоразу із втратами поверталися на вихідні позиції. Підрозділи Сил оборони працюють над розширенням плацдарму та міцно утримують позиції, - наголошують представники ОК “Південь”. Поширити

Зазначається, що українські військові завдають артилерійських та авіаударів по місцях зосередження особового складу та ворожої техніки, а також по тилах російських окупантів.

Протягом доби ЗСУ ліквідували на Херсонщині 27 російських загарбників, РСЗВ “Град”, САУ "Мста-С", комплекс спостереження "Муром-М" та один БпЛА.

Також підтверджено влучання у станцію РЕБ та 11 одиниць автомобільної техніки.

В ОК “Південь” додали, що також українські військові знищили 2 спостережні пункти окупантів.

Що відомо про наслідки атак армії РФ на території Херсонської області

У той же час російські військові злочинці активно проводять аеророзвідку та намагаються тиснути артилерійськими обстрілами.

Підрозділи злочинної армії РФ також застосовують ударні БпЛА для атак по населених пунктах та позиціях ЗСУ.

Також загарбники активно застосовують FPV-дрони та БпЛА інших модифікацій для скидання осколкових боєприпасів по населених пунктах Херсонщини.

Протягом бойової доби (з 7.00 до 7.00) противник здійснив ракетний удар із застосуванням балістичної ракети, імовірно "Іскандер-М" по Херсону.

Зруйновано адмінбудівлю заводу, пошкоджено банківську установу, дошкільний навчальний заклад та чотири багатоповерхівки.

Також загарбники активно застосовують FPV-дрони та БпЛА інших модифікацій для скидання осколкових боєприпасів по населених пунктах Херсонщини.

П’ять FPV-дронів та 11 розривних боєприпасів агресор спрямував по Новотягинці, Качкарівці, Золотій Балці, Садовому, Львовому та Тягинці, також намагався атакувати наші позиції на лівобережжі, - йдеться у повідомленні представників ОК “Південь”. Поширити

Окрім того, чотири рази окупанти вдарили артилерією по Херсону, та обстріляли Станіслав, Дніпровське, Антонівка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке, Іванівку - у Херсонській області й Куцурубську громаду Миколаївщини з Кінбурнської Коси.

Під час артилерійських обстрілів на Херсонщині поранено двоє цивільних. Пошкоджено близько десятка приватних будинків, три автомобілі та два гаражі.

За даними Сил оборони, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають два російські кораблі, ще один – в Азовському морі.

Ракетоносії заведені у пункти базування.