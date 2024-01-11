Майже всі сухопутні війська армії РФ знаходяться в Україні — аналітики
Категорія
Україна
Дата публікації

Майже всі сухопутні війська армії РФ знаходяться в Україні — аналітики

Армія РФ
Джерело:  Defense Express

За даними ГУР МО в Україну стягнуто 462 тисячі військових РФ. І це лише сухопутний компонент, не враховуючи Росгвардію, яка забезпечує окупаційний режим. Слід зазначити, що штатна чисельність сухопутних військ РФ налічує 550 тис. Тобто майже всі сухопутні сили ворога стягнуті в Україну.

Практично всі сухопутні сили армії РФ стягнуті в Україну

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що ворог стягнув майже всі сухопутні війська армії РФ в Україну

Про це повідомляє Defense Express.

За даними ГУР МО в Україну стягнуто 462 тисячі військових РФ. І це лише сухопутний компонент, не враховуючи Росгвардію, яка забезпечує окупаційний режим. Слід зазначити, що штатна чисельність сухопутних військ РФ налічує 550 тис. Тобто майже всі сухопутні сили ворога стягнуті в Україну. Причому 550 тис – це в купі з мобілізованими й призовниками. Окупанти зігнали всі сухопутні війська в Україну, щоб утримувати те, що вони загарбали на початку широкомасштабного вторгнення, – зауважив Рябих.

За словами військового експерта, у ГУР МО не вбачають, що на цьому етапі війни противник може бути здатним сформувати ще угруповання, щоб загрожувати ще комусь, окрім України.

Тож Україна взяла на себе цей тягар – відтягнути усі сухопутні війська РФ, здійснюючи поступове їхнє знищення, – наголосив Рябих.

Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що наразі противнику вдається лише підтримувати чисельний склад угруповань.

А це приблизно до 50-и механізованих дивізій. Загалом типова мотострілецька дивізія РФ складається з 12,5 тис осіб й формуються з одного танкового, двох мотострілецьких, одного артилерійського та зенітного ракетного полку, а також семи батальйонів: протитанкового, розвідки, інженерно-саперного, зв'язку, РЕБ, матеріально-технічного забезпечення та медичного. Це величезна купа окупантів, які намагаються вирішувати ті завдання, які ставлять їм безумці у Кремлі, – пояснив Рябих.

Сили оборони з початку повномасштабного вторгнення знищили щонайменше 366 тис окупантів.

Станом на січень 2024 року на території України воюють 462 тис російських окупантів. РФ зосередила весь ресурс сухопутних військ в Україні.

Загострення на фронті може тривати ще декілька місяців

Згідно з даними воїна, найзапекліші бої тривають на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках.

Очевидно, що наступальні дії російських збройних сил триватимуть як мінімум до завершення президентської кампанії в Росії. Чому так – Путіну потрібно показувати результат, показувати, що він президент країни, що воює, – пояснив Тарас Березовець.

Що важливо розуміти, президентські вибори в країні-агресорці заплановані на 15 – 17 березня 2024 року.

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