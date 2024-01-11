Майже всі сухопутні війська армії РФ знаходяться в Україні — аналітики

За даними ГУР МО в Україну стягнуто 462 тисячі військових РФ. І це лише сухопутний компонент, не враховуючи Росгвардію, яка забезпечує окупаційний режим. Слід зазначити, що штатна чисельність сухопутних військ РФ налічує 550 тис. Тобто майже всі сухопутні сили ворога стягнуті в Україну.
Практично всі сухопутні сили армії РФ стягнуті в Україну
Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що ворог стягнув майже всі сухопутні війська армії РФ в Україну
Про це повідомляє Defense Express.
За словами військового експерта, у ГУР МО не вбачають, що на цьому етапі війни противник може бути здатним сформувати ще угруповання, щоб загрожувати ще комусь, окрім України.
Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що наразі противнику вдається лише підтримувати чисельний склад угруповань.
Сили оборони з початку повномасштабного вторгнення знищили щонайменше 366 тис окупантів.
Станом на січень 2024 року на території України воюють 462 тис російських окупантів. РФ зосередила весь ресурс сухопутних військ в Україні.
Загострення на фронті може тривати ще декілька місяців
Згідно з даними воїна, найзапекліші бої тривають на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках.
Що важливо розуміти, президентські вибори в країні-агресорці заплановані на 15 – 17 березня 2024 року.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-