Армія РФ може повторити наступ на північ України — Сирський

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський попереджає про підготовку підрозділів російської армії до відновлення наступальних дій на північ Украіни.

Ворог може відновити наступ на Сіверському напрямку

Генерал-полковник Сирський проаналізував обстановку на північному і східному напрямках російсько-українського фронту.

Про це Командувач сухопутних військ ЗСУ повідомив у Telegram

За словами Сирського, для цього ворог переміщує підрозділи "шторм" та здійснює формування штурмових рот.

Командувач повідомив також, що оперативна обстановка на Сході залишається складною. Ворог продовжує наступальні дії на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Зокрема, окупанти не полишають спроб витіснити українські підрозділи з Куп’янського лісу та захопити Синьківку, маючи на меті блокування Куп’янська.

На Лиманському напрямку противник проводить наступальні дії з метою витіснити українські війська за річку Чорний Жеребець. Здійснює інтенсивні артилерійські обстріли. Крім того переміщує з території РФ в цей район додаткові штурмові роти та проводить підготовку нових штурмових загонів у базових таборах. Також намагається проводити розмінування шляхів висування, – говорить Сирський. Поширити

Серебрянське лісництво продовжує залишатись одним із напрямків зосередження основних зусиль противника. На даному напрямку здійснюються безуспішні спроби атакувати українські позиції за підтримки бронетехніки в напрямках Діброва, Торське та Діброва, Ямпіль.

В районі Бахмута окупанти докладають усіх зусиль для виходу на рубіж каналу Сіверський Донець – Донбас. З півночі Бахмута противник проводить штурмові дії у напрямку Богданівки. Намагається створити сприятливі умови для наступу на Часів Яр та відновити втрачене положення в районах каскаду озер східніше Кліщіївки та Курдюмівки, для чого залучає підрозділи повітряно-десантних військ та мотострілецькі частини зі складу північного флоту, – повідомив Командувач. Поширити

Водночас, зазначає Сирський, незважаючи на широкомасштабні наступальні дії ворога, українські воїни на всіх напрямках "міцно тримають оборонні рубежі та завдають ворогу значних втрат".

Всі необхідні рішення наші командири приймають вчасно, ставлячи за мету ефективне ураження живої сили противника та збереження життя наших воїнів. Поширити

Що відомо про візит високопосадовців Генштабу та Міноборони на позиції ЗСУ в районі Куп’янська

Зазначається, що разом із Залужним та Умєровим на позиції ЗСУ в районі Куп’янська також прибув начальник Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Шаптала.

За словами Сирського, в районі Куп’янська українські військові відбивають постійні атаки окупаційної армії РФ.

Представники вищого керівництва Генштабу ЗСУ та Міноборони також підкреслили відсутність будь-яких успіхів у злочинної армії РФ в районі Куп’янська.