Армія РФ може повторити наступ на північ України — Сирський

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський попереджає про підготовку підрозділів російської армії до відновлення наступальних дій на північ Украіни.
Ворог може відновити наступ на Сіверському напрямку
Генерал-полковник Сирський проаналізував обстановку на північному і східному напрямках російсько-українського фронту.
Про це Командувач сухопутних військ ЗСУ повідомив у Telegram
За словами Сирського, для цього ворог переміщує підрозділи "шторм" та здійснює формування штурмових рот.
Командувач повідомив також, що оперативна обстановка на Сході залишається складною. Ворог продовжує наступальні дії на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.
Зокрема, окупанти не полишають спроб витіснити українські підрозділи з Куп’янського лісу та захопити Синьківку, маючи на меті блокування Куп’янська.
Серебрянське лісництво продовжує залишатись одним із напрямків зосередження основних зусиль противника. На даному напрямку здійснюються безуспішні спроби атакувати українські позиції за підтримки бронетехніки в напрямках Діброва, Торське та Діброва, Ямпіль.
Водночас, зазначає Сирський, незважаючи на широкомасштабні наступальні дії ворога, українські воїни на всіх напрямках "міцно тримають оборонні рубежі та завдають ворогу значних втрат".
Що відомо про візит високопосадовців Генштабу та Міноборони на позиції ЗСУ в районі Куп’янська
Зазначається, що разом із Залужним та Умєровим на позиції ЗСУ в районі Куп’янська також прибув начальник Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Шаптала.
За словами Сирського, в районі Куп’янська українські військові відбивають постійні атаки окупаційної армії РФ.
Представники вищого керівництва Генштабу ЗСУ та Міноборони також підкреслили відсутність будь-яких успіхів у злочинної армії РФ в районі Куп’янська.
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