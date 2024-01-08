Сирський повідомив про жорсткі бої з армією РФ біля Куп′янська

За словами командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, солдати РФ продовжую вести активні наступальні дії в Куп'янському лісі та роблять все можливе, щоб прорвати оборону наших воїнів та прорватися в напрямку Куп'янська
На Куп'янському напрямку ЗСУ успішно стримують російських окупантів
Олександр Сирський офіційно підтвердив, що на цій ділянці фронту ситуація залишається складною.
Зазначається, що російські загарбники ведуть активні наступальні дії в Куп'янському лісі, оскільки мають намір прорвати оборону українських захисників і просунутися в напрямку міста.
Що важливо розуміти, активні бойові дії на цьому напрямку розпочалися ще в жовтні минулого року.
Олександр Сирський також звернув увагу на те, що його команда станом на сьогодні добре володіє ситуацією, постійно здійснює розвідку, аналізує дії противника та ухвалює важливі рішення.
За його словами, наші воїни тримають оборону та не дають противнику просунутися вперед.
Окрім того, він наголосив, що згострення на цьому напрямку відбуваються постійно,
Втрати армії РФ станом на 8 січня
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.24 орієнтовно склали:
особового складу − близько 365 170 (+440) осіб,
танків − 6 031 (+9) од,
бойових броньованих машин − 11 194 (+14) од,
артилерійських систем − 8 666 (+13) од,
РСЗВ − 953 (+2) од,
засобів ППО − 638 (+1) од,
літаків − 329 (+0) од,
гелікоптерів − 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 822 (+11) од,
крилатих ракет − 1787 (+1) од,
кораблів/катерів − 23 (+0) од,
підводних човнів − 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 11 542 (+19) од,
спеціальної техніки − 1 328 (+1) од.
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