Сирський повідомив про жорсткі бої з армією РФ біля Куп′янська

За словами командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, солдати РФ продовжую вести активні наступальні дії в Куп'янському лісі та роблять все можливе, щоб прорвати оборону наших воїнів та прорватися в напрямку Куп'янська

На Куп'янському напрямку ЗСУ успішно стримують російських окупантів

Олександр Сирський офіційно підтвердив, що на цій ділянці фронту ситуація залишається складною.

Зазначається, що російські загарбники ведуть активні наступальні дії в Куп'янському лісі, оскільки мають намір прорвати оборону українських захисників і просунутися в напрямку міста.

Що важливо розуміти, активні бойові дії на цьому напрямку розпочалися ще в жовтні минулого року.

Відтоді тут ні на день не вщухає жорстка боротьба. Противник щодня штурмує населені пункти, обстрілює їх з артилерії та використовує авіацію. Зараз штурми наших позицій ворог здійснює в районі Синьківки з метою подальшого блокування Куп'янська, - розповідає командувач Сухопутних військ. Поширити

Олександр Сирський також звернув увагу на те, що його команда станом на сьогодні добре володіє ситуацією, постійно здійснює розвідку, аналізує дії противника та ухвалює важливі рішення.

За його словами, наші воїни тримають оборону та не дають противнику просунутися вперед.

Окрім того, він наголосив, що згострення на цьому напрямку відбуваються постійно,

Але нашим Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал ворога і завдавати йому відчутних втрат, - підсумував Сирський. Поширити

Втрати армії РФ станом на 8 січня

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.24 орієнтовно склали: