Сырский сообщил о жестких боях с армией РФ возле Купянска

По словам командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, солдаты РФ продолжают вести активные наступательные действия в Купянском лесу и делают все возможное, чтобы прорвать оборону наших воинов и прорваться в направлении Купянска.
На Купянском направлении ВСУ успешно сдерживают российских окупантов
Александр Сырский официально подтвердил, что на этом участке фронта ситуация остается сложной.
Отмечается, что российские захватчики ведут активные наступательные действия в Купянском лесу, поскольку намерены прорвать оборону украинских защитников и продвинуться в направлении города.
Что важно понимать, активные боевые действия на этом направлении начались еще в октябре прошлого года.
Александр Сырский также обратил внимание на то, что его команда хорошо владеет ситуацией, постоянно осуществляет разведку, анализирует действия противника и принимает важные решения.
По его словам, наши воины держат оборону и не дают противнику продвинуться вперед.
Кроме того, он отметил, что обострения на этом направлении происходят постоянно,
Потери армии РФ по состоянию на 8 января
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.24 ориентировочно составили:
личного состава – около 365 170 (+440) человек,
танков − 6 031 (+9) ед,
боевых бронированных машин − 11 194 (+14) ед,
артиллерийских систем - 8 666 (+13) ед,
РСЗО − 953 (+2) ед,
средств ПВО − 638 (+1) ед,
самолетов − 329 (+0) ед,
вертолетов − 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 822 (+11) ед,
крылатых ракет − 1787 (+1) ед,
кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
подлодок − 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн − 11 542 (+19) ед,
специальной техники – 1 328 (+1) ед.
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