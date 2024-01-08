Сырский сообщил о жестких боях с армией РФ возле Купянска
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский сообщил о жестких боях с армией РФ возле Купянска

ВСУ
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Источник:  Интерфакс-Украина

По словам командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, солдаты РФ продолжают вести активные наступательные действия в Купянском лесу и делают все возможное, чтобы прорвать оборону наших воинов и прорваться в направлении Купянска.

На Купянском направлении ВСУ успешно сдерживают российских окупантов

Александр Сырский официально подтвердил, что на этом участке фронта ситуация остается сложной.

Отмечается, что российские захватчики ведут активные наступательные действия в Купянском лесу, поскольку намерены прорвать оборону украинских защитников и продвинуться в направлении города.

Что важно понимать, активные боевые действия на этом направлении начались еще в октябре прошлого года.

С тех пор здесь ни на день не утихает жестокая борьба. Противник ежедневно штурмует населенные пункты, обстреливает их из артиллерии и использует авиацию. Сейчас штурмы наших позиций враг осуществляет в районе Синьковки с целью дальнейшего блокирования Купянска, – рассказывает командующий Сухопутными войсками.

Александр Сырский также обратил внимание на то, что его команда хорошо владеет ситуацией, постоянно осуществляет разведку, анализирует действия противника и принимает важные решения.

По его словам, наши воины держат оборону и не дают противнику продвинуться вперед.

Кроме того, он отметил, что обострения на этом направлении происходят постоянно,

Но нашим Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал врага и наносить ему ощутимые потери, - подытожил Сырский.

Потери армии РФ по состоянию на 8 января

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 365 170 (+440) человек,

  • танков − 6 031 (+9) ед,

  • боевых бронированных машин − 11 194 (+14) ед,

  • артиллерийских систем - 8 666 (+13) ед,

  • РСЗО − 953 (+2) ед,

  • средств ПВО − 638 (+1) ед,

  • самолетов − 329 (+0) ед,

  • вертолетов − 324 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 822 (+11) ед,

  • крылатых ракет − 1787 (+1) ед,

  • кораблей/катеров − 23 (+0) ед,

  • подлодок − 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн − 11 542 (+19) ед,

  • специальной техники – 1 328 (+1) ед.

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