Сырский сообщил о жестких боях с армией РФ возле Купянска

По словам командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, солдаты РФ продолжают вести активные наступательные действия в Купянском лесу и делают все возможное, чтобы прорвать оборону наших воинов и прорваться в направлении Купянска.

На Купянском направлении ВСУ успешно сдерживают российских окупантов

Александр Сырский официально подтвердил, что на этом участке фронта ситуация остается сложной.

Отмечается, что российские захватчики ведут активные наступательные действия в Купянском лесу, поскольку намерены прорвать оборону украинских защитников и продвинуться в направлении города.

Что важно понимать, активные боевые действия на этом направлении начались еще в октябре прошлого года.

С тех пор здесь ни на день не утихает жестокая борьба. Противник ежедневно штурмует населенные пункты, обстреливает их из артиллерии и использует авиацию. Сейчас штурмы наших позиций враг осуществляет в районе Синьковки с целью дальнейшего блокирования Купянска, – рассказывает командующий Сухопутными войсками. Поделиться

Александр Сырский также обратил внимание на то, что его команда хорошо владеет ситуацией, постоянно осуществляет разведку, анализирует действия противника и принимает важные решения.

По его словам, наши воины держат оборону и не дают противнику продвинуться вперед.

Кроме того, он отметил, что обострения на этом направлении происходят постоянно,

Но нашим Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал врага и наносить ему ощутимые потери, - подытожил Сырский. Поделиться

Потери армии РФ по состоянию на 8 января

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.24 ориентировочно составили: