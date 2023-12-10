Це відбувається по всій лінії фронту. Сирський описав ситуацію на полі бою

За словами генерала-полковника, командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександра Сирського, ситуація на Донбасі залишається вкрай складною, оскільки ворог наступає по всій лінії фронту.

Сирський розповів про ситуацію на Сході України

Як повідомляє командувач Сухопутних військ ЗСУ, він разом із командирами, які тримають там оборону, детально проаналізували обстановку та розробили можливі сценарії дій на найближче майбутнє.

Олександр Сирський також підтвердив, що були ухвалені не лише важливі рішення, а також вжиті заходи з метою забезпечення стійкості нашої оборони, збереження життя бійців української армії та раціонального використання боєприпасів,

Як уже згадувалося раніше, протягом 9 грудня на полі бою відбулося 60 бойових зіткнень.

Солдати РФ роблять все можливе, щоб оточити Авдіївку, а також повернути втрачені позиції на Півдні та Сході.

Ба більше, російські загарбники намагаються витіснити українських захисників із лівого берега Херсонської області, де наші військові створили плацдарм

Що відомо про втрати армії РФ станом на 10 грудня

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, наші воїни протягом минулої доби знищили 700 російських загарбників, а з техніки знищено: