Это происходит по всей линии фронта. Сырский описал ситуацию на поле боя

По словам генерала-полковника, командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александра Сырского, ситуация на Донбассе остается крайне сложной, поскольку враг наступает по всей линии фронта.

Сырский рассказал о ситуации на Востоке Украины

Как сообщает командующий Сухопутными войсками ВСУ, он вместе с командирами, которые держат там оборону, детально проанализировали обстановку и разработали возможные сценарии действий на ближайшее будущее.

Александр Сырский также подтвердил, что были приняты не только важные решения, а также принятые меры с целью обеспечения устойчивости нашей обороны, сохранения жизни бойцов украинской армии и рационального использования боеприпасов.

Как уже упоминалось ранее, в течение 9 декабря на поле боя произошло 60 боевых столкновений.

Солдаты РФ делают все возможное, чтобы оцепить Авдеевку, а также вернуть утраченные позиции на Юге и Востоке.

Более того, российские захватчики пытаются вытеснить украинских защитников с левого берега Херсонской области, где наши военные создали плацдарм.

Что известно о потерях армии РФ по состоянию на 10 декабря

Согласно данным Генштаба ВСУ, наши воины за прошедшие сутки уничтожили 700 российских захватчиков. Кроме того, уничтожено: