Это происходит по всей линии фронта. Сырский описал ситуацию на поле боя

По словам генерала-полковника, командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александра Сырского, ситуация на Донбассе остается крайне сложной, поскольку враг наступает по всей линии фронта.
Сырский рассказал о ситуации на Востоке Украины
Как сообщает командующий Сухопутными войсками ВСУ, он вместе с командирами, которые держат там оборону, детально проанализировали обстановку и разработали возможные сценарии действий на ближайшее будущее.
Александр Сырский также подтвердил, что были приняты не только важные решения, а также принятые меры с целью обеспечения устойчивости нашей обороны, сохранения жизни бойцов украинской армии и рационального использования боеприпасов.
Как уже упоминалось ранее, в течение 9 декабря на поле боя произошло 60 боевых столкновений.
Солдаты РФ делают все возможное, чтобы оцепить Авдеевку, а также вернуть утраченные позиции на Юге и Востоке.
Более того, российские захватчики пытаются вытеснить украинских защитников с левого берега Херсонской области, где наши военные создали плацдарм.
Что известно о потерях армии РФ по состоянию на 10 декабря
Согласно данным Генштаба ВСУ, наши воины за прошедшие сутки уничтожили 700 российских захватчиков. Кроме того, уничтожено:
танков ‒ 5636 (+4) ед,
боевых бронированных машин ‒ 10529 (+10) ед,
артиллерийских систем – 8064 (+6) ед,
РСЗО – 919 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 605 (+0) ед,
самолетов – 324 (+0) ед,
вертолетов – 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 6136 (+0),
крылатые ракеты ‒ 1586 (+1),
корабли /катера ‒ 22 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 10623 (+25) ед,
специальная техника ‒ 1162 (+3)
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