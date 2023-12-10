Это происходит по всей линии фронта. Сырский описал ситуацию на поле боя
Категория
Украина
Дата публикации

Это происходит по всей линии фронта. Сырский описал ситуацию на поле боя

Александр Сырский
Александр Сырский
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По словам генерала-полковника, командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александра Сырского, ситуация на Донбассе остается крайне сложной, поскольку враг наступает по всей линии фронта.

Сырский рассказал о ситуации на Востоке Украины

Как сообщает командующий Сухопутными войсками ВСУ, он вместе с командирами, которые держат там оборону, детально проанализировали обстановку и разработали возможные сценарии действий на ближайшее будущее.

Александр Сырский также подтвердил, что были приняты не только важные решения, а также принятые меры с целью обеспечения устойчивости нашей обороны, сохранения жизни бойцов украинской армии и рационального использования боеприпасов.

Как уже упоминалось ранее, в течение 9 декабря на поле боя произошло 60 боевых столкновений.

Солдаты РФ делают все возможное, чтобы оцепить Авдеевку, а также вернуть утраченные позиции на Юге и Востоке.

Более того, российские захватчики пытаются вытеснить украинских защитников с левого берега Херсонской области, где наши военные создали плацдарм.

Что известно о потерях армии РФ по состоянию на 10 декабря

Согласно данным Генштаба ВСУ, наши воины за прошедшие сутки уничтожили 700 российских захватчиков. Кроме того, уничтожено:

  • танков ‒ 5636 (+4) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 10529 (+10) ед,

  • артиллерийских систем – 8064 (+6) ед,

  • РСЗО – 919 (+0) ед,

  • средства ПВО ‒ 605 (+0) ед,

  • самолетов – 324 (+0) ед,

  • вертолетов – 324 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6136 (+0),

  • крылатые ракеты ‒ 1586 (+1),

  • корабли /катера ‒ 22 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 10623 (+25) ед,

  • специальная техника ‒ 1162 (+3)

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