Армия РФ может повторить наступление на север Украины — Сырский

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский предупреждает о подготовке подразделений российской армии к возобновлению наступательных действий на север Украины.
Враг может возобновить наступление на Сиверском направлении
Генерал-полковник Сырский проанализировал обстановку на северном и восточном направлениях российско-украинского фронта.
Об этом Командующий сухопутными войсками ВСУ сообщил в Telegram.
По словам Сырского, для этого враг перемещает подразделения "шторм" и формирует штурмовые роты.
Командующий также сообщил, что оперативная обстановка на Востоке остается сложной. Враг продолжает наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.
В частности, оккупанты не оставляют попыток вытеснить украинские подразделения из Купянского леса и захватить Синьковку, преследуя цель блокирования Купянска.
Серебрянское лесничество продолжает оставаться одним из направлений сосредоточения основных усилий противника. На данном направлении предпринимаются безуспешные попытки атаковать украинские позиции при поддержке бронетехники в направлениях Диброва, Торское и Диброва, Ямполь.
В то же время, отмечает Сырский, несмотря на широкомасштабные наступательные действия врага, украинские воины по всем направлениям "крепко держат оборонительные рубежи и наносят врагу значительные потери".
Что известно о визите чиновников Генштаба и Минобороны на позиции ВСУ в районе Купянска
Отмечается, что вместе с Залужным и Умеровым на позиции ВСУ в Купянске также прибыл начальник Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Шаптала.
По словам Сырского, в районе Купянска украинские военные отражают постоянные атаки оккупационной армии РФ.
Представители высшего руководства Генштаба ВСУ и Минобороны также подчеркнули отсутствие каких-либо успехов у преступной армии РФ в районе Купянска.
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