Армия РФ может повторить наступление на север Украины — Сырский

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский предупреждает о подготовке подразделений российской армии к возобновлению наступательных действий на север Украины.

Враг может возобновить наступление на Сиверском направлении

Генерал-полковник Сырский проанализировал обстановку на северном и восточном направлениях российско-украинского фронта.

Об этом Командующий сухопутными войсками ВСУ сообщил в Telegram.

По словам Сырского, для этого враг перемещает подразделения "шторм" и формирует штурмовые роты.

Командующий также сообщил, что оперативная обстановка на Востоке остается сложной. Враг продолжает наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

В частности, оккупанты не оставляют попыток вытеснить украинские подразделения из Купянского леса и захватить Синьковку, преследуя цель блокирования Купянска.

На Лиманском направлении противник проводит наступательные действия с целью вытеснить украинские войска за реку Черный Жеребец. Осуществляет интенсивные артиллерийские обстрелы. Кроме того, перемещает с территории РФ в этот район дополнительные штурмовые роты и проводит подготовку новых штурмовых отрядов в базовых лагерях. Также пытается проводить разминирование путей выдвижения, – говорит Сырский. Поделиться

Серебрянское лесничество продолжает оставаться одним из направлений сосредоточения основных усилий противника. На данном направлении предпринимаются безуспешные попытки атаковать украинские позиции при поддержке бронетехники в направлениях Диброва, Торское и Диброва, Ямполь.

В районе Бахмута оккупанты прилагают все усилия для выхода на рубеж канала Северский Донец – Донбасс. С севера Бахмута противник проводит штурмовые действия в направлении Богдановки. Пытается создать благоприятные условия для наступления на Часов Яр и восстановить утраченное положение в районах каскада озер восточнее Клещиевки и Курдюмовки, для чего привлекает подразделения воздушно-десантных войск и мотострелковые части из состава северного флота, - сообщил Командующий. Поделиться

В то же время, отмечает Сырский, несмотря на широкомасштабные наступательные действия врага, украинские воины по всем направлениям "крепко держат оборонительные рубежи и наносят врагу значительные потери".

Все необходимые решения наши командиры принимают вовремя, ставя целью эффективное поражение живой силы противника и сохранение жизни наших воинов. Поделиться

Что известно о визите чиновников Генштаба и Минобороны на позиции ВСУ в районе Купянска

Отмечается, что вместе с Залужным и Умеровым на позиции ВСУ в Купянске также прибыл начальник Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Шаптала.

По словам Сырского, в районе Купянска украинские военные отражают постоянные атаки оккупационной армии РФ.

Представители высшего руководства Генштаба ВСУ и Минобороны также подчеркнули отсутствие каких-либо успехов у преступной армии РФ в районе Купянска.