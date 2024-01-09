Сырский доложил Залужному и Умерову о ситуации в Купянском районе.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава Минобороны Рустем Умеров посетили позиции ВСУ в районе Купянска. Этим направлением руководит командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский, который доложил о ситуации на этом участке фронта.

Что известно о визите чиновников Генштаба и Минобороны на позиции ВСУ в районе Купянска

Отмечается, что вместе с Залужным и Умеровым на позиции ВСУ в Купянске также прибыл начальник Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Шаптала.

По словам Сырского, в районе Купянска украинские военные отражают постоянные атаки оккупационной армии РФ.

Представители высшего руководства Генштаба ВСУ и Минобороны также подчеркнули отсутствие каких-либо успехов у преступной армии РФ в районе Купянска.

Имел честь встретиться с командирами подразделений, которые воюют на этом направлении сейчас. Доложили о ситуации, текущих вызовах. Решения будут приняты в ближайшее время – врагу не понравится, – отметил глава Минобороны Рустем Умеров. Поделиться

Что известно о влиянии сложных погодных условий на фронте

По словам руководителя прессцентра ОСУВ Таврия Александра Штупуна, неблагоприятные погодные условия не создали паузы в боевых действиях, однако на отдельных участках фронта наблюдается уменьшение количества атак и обстрелов преступной армии РФ.

При этом, как подчеркнул Штупун, российские оккупанты продолжают проводить ротацию и тренировку собственных подразделений.

Боевые действия продолжаются. Можно сказать, никак. Определенная тактика просто меняется, - отметил представитель ОСУВ "Таврия" в ответ на влияние погодных условий на боевые действия. Поделиться

Он добавил, что неблагоприятные погодные условия усложняют использование дронов, что влияет на уменьшение количества артиллерийских обстрелов с обеих сторон.

Штупун также объяснил, что врага не стоит недооценивать, ведь у него большое количество достаточно мощных подразделений, которые создают проблемы для украинских военных.

Но в своем большинстве это какие-то новобранцы, обученные на скорую руку. Но их много, – отметил военный. Поделиться

Представитель ВСУ сообщил, что в связи с погодными условиями россияне стали меньше атаковать на некоторых направлениях, ведь промерзшая почва не дает окопаться.

Кроме того, "очень активным" был декабрь, что тоже повлияло на нынешние действия армии РФ.