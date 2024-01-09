Сырский доложил Залужному и Умерову о ситуации в Купянском районе.
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский доложил Залужному и Умерову о ситуации в Купянском районе.

Минобороны Украины
Залужный, Сырский, Умеров и Шаптала
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава Минобороны Рустем Умеров посетили позиции ВСУ в районе Купянска. Этим направлением руководит командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский, который доложил о ситуации на этом участке фронта.

Что известно о визите чиновников Генштаба и Минобороны на позиции ВСУ в районе Купянска

Отмечается, что вместе с Залужным и Умеровым на позиции ВСУ в Купянске также прибыл начальник Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Шаптала.

По словам Сырского, в районе Купянска украинские военные отражают постоянные атаки оккупационной армии РФ.

Представители высшего руководства Генштаба ВСУ и Минобороны также подчеркнули отсутствие каких-либо успехов у преступной армии РФ в районе Купянска.

Имел честь встретиться с командирами подразделений, которые воюют на этом направлении сейчас. Доложили о ситуации, текущих вызовах. Решения будут приняты в ближайшее время – врагу не понравится, – отметил глава Минобороны Рустем Умеров.

Что известно о влиянии сложных погодных условий на фронте

По словам руководителя прессцентра ОСУВ Таврия Александра Штупуна, неблагоприятные погодные условия не создали паузы в боевых действиях, однако на отдельных участках фронта наблюдается уменьшение количества атак и обстрелов преступной армии РФ.

При этом, как подчеркнул Штупун, российские оккупанты продолжают проводить ротацию и тренировку собственных подразделений.

Боевые действия продолжаются. Можно сказать, никак. Определенная тактика просто меняется, - отметил представитель ОСУВ "Таврия" в ответ на влияние погодных условий на боевые действия.

Он добавил, что неблагоприятные погодные условия усложняют использование дронов, что влияет на уменьшение количества артиллерийских обстрелов с обеих сторон.

Штупун также объяснил, что врага не стоит недооценивать, ведь у него большое количество достаточно мощных подразделений, которые создают проблемы для украинских военных.

Но в своем большинстве это какие-то новобранцы, обученные на скорую руку. Но их много, – отметил военный.

Представитель ВСУ сообщил, что в связи с погодными условиями россияне стали меньше атаковать на некоторых направлениях, ведь промерзшая почва не дает окопаться.

Кроме того, "очень активным" был декабрь, что тоже повлияло на нынешние действия армии РФ.

Но мы ко всему готовы, потому что враг тренирует штурмовые группы и пытается менять на свежие те подразделения, которые понесли потери, - подчеркнул Штупун.

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