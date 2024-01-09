Сырский доложил Залужному и Умерову о ситуации в Купянском районе.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава Минобороны Рустем Умеров посетили позиции ВСУ в районе Купянска. Этим направлением руководит командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский, который доложил о ситуации на этом участке фронта.
Что известно о визите чиновников Генштаба и Минобороны на позиции ВСУ в районе Купянска
Отмечается, что вместе с Залужным и Умеровым на позиции ВСУ в Купянске также прибыл начальник Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Шаптала.
По словам Сырского, в районе Купянска украинские военные отражают постоянные атаки оккупационной армии РФ.
Представители высшего руководства Генштаба ВСУ и Минобороны также подчеркнули отсутствие каких-либо успехов у преступной армии РФ в районе Купянска.
Что известно о влиянии сложных погодных условий на фронте
По словам руководителя прессцентра ОСУВ Таврия Александра Штупуна, неблагоприятные погодные условия не создали паузы в боевых действиях, однако на отдельных участках фронта наблюдается уменьшение количества атак и обстрелов преступной армии РФ.
При этом, как подчеркнул Штупун, российские оккупанты продолжают проводить ротацию и тренировку собственных подразделений.
Он добавил, что неблагоприятные погодные условия усложняют использование дронов, что влияет на уменьшение количества артиллерийских обстрелов с обеих сторон.
Штупун также объяснил, что врага не стоит недооценивать, ведь у него большое количество достаточно мощных подразделений, которые создают проблемы для украинских военных.
Представитель ВСУ сообщил, что в связи с погодными условиями россияне стали меньше атаковать на некоторых направлениях, ведь промерзшая почва не дает окопаться.
Кроме того, "очень активным" был декабрь, что тоже повлияло на нынешние действия армии РФ.
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