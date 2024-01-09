Сирський доповів Залужному та Умєрову щодо ситуації в районі Куп'янська
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський доповів Залужному та Умєрову щодо ситуації в районі Куп'янська

Міноборони України
Залужний, Сирський, Умєров та Шаптала
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та глава Міноборони Рустем Умєров завітали на позиції ЗСУ в районі Куп'янська. Цим напрямком керує командувач ОСУВ “Хортиця” генерал-полковник Олександр Сирський, який доповів щодо ситуації на цій ділянці фронту. 

Що відомо про візит високопосадовців Генштабу та Міноборони на позиції ЗСУ в районі Куп’янська

Зазначається, що разом із Залужним та Умєровим на позиції ЗСУ в районі Куп’янська також прибув начальник Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Шаптала.

За словами Сирського, в районі Куп’янська українські військові відбивають постійні атаки окупаційної армії РФ.

Представники вищого керівництва Генштабу ЗСУ та Міноборони також підкреслили відсутність будь-яких успіхів у злочинної армії РФ в районі Куп’янська.

Мав честь зустрітися з командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку зараз. Доповіли про ситуацію, поточні виклики. Рішення будуть прийняті найближчим часом - ворогу не сподобається, - зазначив глава Міноборони Рустем Умєров.

Що відомо про вплив складних погодних умов на фронті

За словами керівника пресцентру ОСУВ “Таврія” Олександра Штупуна, несприятлі погодні умови не створили паузи у бойових діях, однак на окремих ділянках фронту спостерігається зменшення кількості атак та обстрілів злочинної армії РФ.

При цьому, як підкреслив Штупун, російські окупанти продовжують проводити ротацію та тренування власних підрозділів.

Бойові дії продовжуються. Можна сказати, ніяк. Певна тактика просто міняється, - зазначив речник ОСУВ “Таврія” у відповідь щодо впливу погодних умов на бойові дії.

Він додав, що несприятливі погодні умови ускладнюють використання дронів, що впливає на зменшення кількості артилерійських обстрілів з обох боків.

Штупун також пояснив, що ворога не варто недооцінювати, адже він має велику кількість досить потужних підрозділів, які створюють проблеми для українських військових.

Але в своїй більшості це якісь новобранці, навчені нашвидкуруч. Але їх багато, - зазначив військовий.

Представник ЗСУ повідомив, що у зв’язку із погодними умовами росіяни стали менше атакувати на деяких напрямках, адже промерзлий ґрунт не дає окопатись.

Крім того, "дуже активним" був грудень, що теж вплинуло на нинішні дії армії РФ.

Але ми до всього готові, тому що ворог тренує штурмові групи і намагається міняти на свіжі ті підрозділи, які зазнали втрат, - наголосив Штупун.

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