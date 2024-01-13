Армия РФ пытается продвинуться в районе Донецка — аналитики ISW

Аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечают, что преступная армия РФ ценой невероятных потерь добилась скудных успехов в районе Бахмута, вблизи Донецка и Авдеевки.

Что известно о ситуации на востоке Украины

Аналитики со ссылкой на российские и украинские источники сообщают, что на территории Харьковской и Луганской областей позиционные бои идут в районе Синьковки к северо-востоку от Купянска и к юго-востоку от города в районе Ивановки, Песчаного и Берестова.

В Луганской области - в районе Макеевки к юго-западу от Сватового и к западу от Кременной в районе Тернов, Торского и Ямполевки, а также к югу от Кременной в районе Григоровки.

По информации руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, преступная армия РФ готовится к очередному наступлению в районе Синьковки.

Аналитики ISW отмечают, что к январю этого года западная группировка преступной армии РФ была относительно менее истощенной и лучше подготовленной за другие группировки оккупационной армии.

Несмотря на относительно хорошее состояние западной группировки российских войск, неизвестно, сможет ли она добиться значительных успехов в наступательных действиях.

Это связано с тем, что предыдущие наступательные операции России, такие, как наступление на Авдеевку, были неорганизованными и дорогими.

Кроме того, действующие на Купянском направлении российские войска могут предстать перед трудностями при попытке захватить Купянск.

Аналитики подчеркивают, что российская армия может вести лишь ограниченные боевые действия на территории Харьковской области.

При этом в ISW предполагают, что эти действия, скорее всего, будут иметь целью отвлечь украинских военных от намерений оккупантов захватить Купянск.

В Донецкой области, как отмечают аналитики со ссылкой на геолокационные данные по состоянию на 11 января, преступной армии РФ удалось немного продвинуться к востоку от Веселого, что к северо-востоку от Бахмута.

Генштаб ВСУ по состоянию на 12 января сообщал, что оккупанты предпринимают попытки улучшить тактическое положение возле Веселого.

В течение 12 января позиционные бои продолжались в районе Бахмута, но без подтвержденных изменений линии фронта.

Бои велись к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки, а также к западу от города в районе Хромового и в направлении Иванового.

Боевые действия также велись юго-западнее Бахмута в районе Клищиевки и Андреевки.

Аналитики отмечают, что российским оккупантам удалось незначительно усилиться северо-западнее Авдеевки.

Геолокационные данные по состоянию на 12 января указывают, что преступники армии РФ немного продвинулись к востоку от Авдеевского коксохима к северо-западу от города.

Бои также шли на северо-западе от Авдеевки в районе Новобахмутовки, Очеретино и Степного, в районе коксохимического завода, на юго-востоке Авдеевки в районе промышленной зоны, юго-западнее Авдеевки в районе Невельского и Первомайского.

Аналитики также отмечают незначительное продвижение российских окупантов к юго-западу от Донецка.

Кроме этого российские военные преступники добились незначительных успехов к югу от Новомихайловки, юго-западнее Донецка.

При этом позиционные бои шли западнее Донецка в районе Марьинки, Георгиевки и Красногоровки и юго-западнее Донецка в районе Победы и Новомихайловки.

По словам украинского военного аналитика Константина Машовца, армия РФ штурмует Новомихайловку с целью перекрыть трассу O0532 Марьинка-Угледар.

Что известно о ситуации на юге Украины

Аналитики сообщают об ограниченных боевых действиях 12 января на границе Донецкой и Запорожской областей, однако без подтвержденных изменений линии фронта.

При этом обращается внимание на недавнее продвижение российских окупантов на Западе Запорожской области.

Геолокационные данные по состоянию на 10 и 12 января свидетельствуют о захвате оккупантами украинских позиций вдоль дороги к западу от Вербового и к востоку от Роботиного.

Позиционные бои продолжались в районе Роботы, Вербового и Нестерянки.

Аналитики заявляют о незначительном продвижении российских военных преступников в районе Крынок Херсонской области.

Видеозапись с геолокацией, опубликованная 12 января, показывает, что российские оккупанты незначительно продвинулись в восточной части Крынков.