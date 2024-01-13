Армія РФ намагається просунутись в районі Донецька — аналітики ISW

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що злочинна армія РФ ціною неймовірних втрат домоглась мізерних успіхів в районі Бахмуту, поблизу Донецька та Авдіївки.

Що відомо про ситуацію на сході України

Аналітики із посиланням на російські та українські джерела повідомляють, що на території Харківської та Луганської областей позиційні бої точаться в районі Синьківки на північний схід від Куп’янська та на південний схід від міста в районі Іванівки, Піщаного та Берестова.

На Луганщині - в районі Макіївки на південний захід від Сватового та на захід від Кремінної в районі Тернів, Торського та Ямполівки, а також на південь від Кремінної у районі Григорівки.

За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, злочинна армія РФ готується до чергового наступу в районі Синьківки.

Аналітики ISW зазначають, що до січня цього року західне угруповання злочинної армії РФ було відносно менш виснаженим і краще підготовленим за інші угруповання окупаційної армії.

Попри відносно добрий стан західного угруповання російських військ, невідомо, чи зможе воно досягти значних успіхів у наступальних діях.

Це пов'язано з тим, що попередні наступальні операції Росії, такі як наступ на Авдіївку, були неорганізованими й дорогими.

Крім того, російські війська, що діють на Куп'янському напрямку, можуть поставати перед труднощами під час спроби захопити Куп'янськ.

Аналітики підкреслюють, що наразі російська армія може вести лише обмежені бойові дії на території Харківської області.

При цьому в ISW припускають, що ці дії, скоріш за все, матимуть мету відволікти українських військових від намірів окупантів захопити Куп’янськ.

На Донеччині, як зазначають аналітики із посиланням на геолокаційні дані станом на 11 січня, злочинній армії РФ вдалось трохи просунутись на схід від Веселого, що на північний схід від Бахмута.

Генштаб ЗСУ станом на 12 січня повідомляв, що окупанти роблять спроби покращити тактичне положення біля Веселого.

Протягом 12 січня позиційні бої тривали в районі Бахмуту, однак без підтверджених змін лінії фронту.

Бої велись на на північний захід від Бахмута в районі Богданівки, а також на захід від міста в районі Хромового та у напрямку Іванового.

Бойові дії також точились на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Аналітики зазначають, що російським окупантам вдалось незначно посилитись на північний захід від Авдіївки.

Геолокаційні дані станом на 12 січня вказують, що злочинці армії РФ трохи просунулись на схід від Авдіївського коксохіму на північний захід від міста.

Бої також точились на північному заході від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Очеретино та Степового, у районі коксохімічного заводу, на південному сході Авдіївки у районі промислової зони, на південний захід від Авдіївки в районі Невельського та Первомайського.

Аналітики також зазначають незначне просування російських окупантів на південний захід від Донецька.

Окрім цього російські військові злочинці досягли незначних успіхів на південь від Новомихайлівки, що на південний захід від Донецька.

При цьому позиційні бої точились західніше Донецька в районі Мар'їнки, Георгіївки та Красногорівки та на південний захід від Донецька в районі Перемоги та Новомихайлівки.

За словами українського військового аналітика Костянтина Машовця, армія РФ штурмує Новомихайлівку із метою перекрити трасу O0532 Мар'їнка-Вугледар.

Що відомо про ситуацію на півдні України

Аналітики повідомляють про обмежені бойові дії протягом 12 січня на кордоні Донецької і Запорізької областей, однак без підтверджених змін лінії фронту.

При цьому звертається увага на нещодавнє просування російських окупантів на Заході Запорізької області.

Геолокаційні дані станом на 10 та 12 січня свідчать про захоплення окупантами українських позицій вздовж дороги на захід від Вербового та на схід від Роботиного.

Позиційні бої тривали в районі Роботиного, Вербового та Нестерянки.

Аналітики заявляють про незначне просування російських військових злочинців в районі Кринок на Херсонщині.

Відеозапис з геолокацією, опублікований 12 січня, показує, що російські окупанти незначно просунулися у східній частині Кринків.