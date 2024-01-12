Аналитики объяснили, как стойкие морозы изменят боевые действия на фронте

Устойчивые морозы в Украине, вероятно, усложнят операции на фронте, но могут создать более благоприятную почву для механизированных маневренных боевых действий.

Морозы в Украине повлияют на боевые действия

Украинские военные отмечают, что российские войска из-за холода используют меньше барражирующих боеприпасов. Также оккупанты применяют значительно меньшее количество дронов из-за угрозы оледенения двигателей.

Украинский офицер бригады, действующей под Бахмутом, заявил 10 января, что температура ночью падает до -18 градусов Цельсия, из-за чего личный состав не может оставаться на постах наблюдения более нескольких часов. По его словам, интенсивность атак российской пехоты на Бахмутском направлении снизилась, вероятно, из-за существенного снижения температуры.

Отмечается, что низкие температуры в сочетании с выпадением глубокого снега могут ограничить маневренность, но замерзшая земля улучшит движение по пересеченной местности в течение января и февраля.

Эксперты ISW продолжают считать, что российские войска, скорее всего, попытаются поддержать или активизировать локальные наступательные операции по всей линии фронта на востоке Украины, пытаясь перехватить и удержать инициативу независимо от погоды и условий местности.

Какая ситуация на фронте

По состоянию на 12 января на Купянском направлении украинские защитники отразили 2 атаки врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 6 атак окупантов в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили атаку противника вблизи Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 10 вражеских атак неподалеку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 17 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать окупантов в районах Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 13 атак.