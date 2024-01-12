Аналітики пояснили, як стійкі морози змінять бойові дії на фронті

Стійкі морози в Україні, ймовірно, ускладнять операції на фронті, але можуть створити сприятливіший ґрунт для механізованих маневрених бойових дій.

Морози в Україні вплинуть на бойові дії

Українські військові зазначають, що російські війська через холод використовують менше барражуючих боєприпасів. Також окупанти застосовують значно меншу кількість дронів через загрозу зледеніння двигунів.

Український офіцер бригади, яка діє під Бахмутом, заявив 10 січня, що температура вночі падає до -18 градусів за Цельсієм, через що особовий склад не може залишатися на постах спостереження більше кількох годин. За його словами, інтенсивність атак російської піхоти на Бахмутському напрямку знизилася, ймовірно, через суттєве зниження температури.

Зазначається, що низькі температури у поєднанні з випаданням глибокого снігу можуть обмежити маневреність, але замерзла земля покращить рух по пересіченій місцевості протягом січня і лютого.

Експерти ISW продовжують вважати, що російські війська, швидше за все, спробують підтримати чи активізувати локальні наступальні операції на всій лінії фронту на сході України, намагаючись перехопити та утримати ініціативу незалежно від погоди та умов місцевості.

Яка ситуація на фронті

Станом на 12 січня на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими оборонцями відбито 6 атак окупантів в районах Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили атаку противника поблизу Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 10 ворожих атак неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів в районах Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 13 атак.