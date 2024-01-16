ВСУ нанесли мощные удары по позициям армии РФ в районе Бахмута — ISW

ВСУ продолжают ведение позиционных боев на востоке Украины в Луганской и Донецкой областях и наносят мощные удары по позициям преступной армии РФ.

Что известно о ситуации на востоке Украины

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), позиционные бои продолжаются в районе Синьковки и озера Лиман северо-западнее Купянска на границе Харьковской и Луганской областей.

Аналитики также фиксируют ведение позиционных боев к востоку от Купянска в районе Петропавловки.

В Луганской области — северо-западнее Кременной в районе Макеевки, западнее Кременной в районе Тернов, Торского и Ямполевки.

Юго-западнее Кременной в районе Дибровы и Серебрянского лесничества.

Южнее Кременной в районе Белогоровки и Григоровки.

На Донетчине :

восточнее и юго-восточнее Северского, близ Верхнекаменского и Веселого;

северо-восточнее Бахмута в районе Богдановки;

западнее Бахмута в районе Ивановского и Хромового;

и юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки

северо-западнее Авдеевки в районе Новобахмутовки, Степного;

юго-западнее Авдеевки в районе Северного, Первомайского и Невельского.

западнее и северо-западнее Донецка в районе Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Победы;

юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки.

Аналитики отмечают, что украинские военные нанесли мощный удар по позициям воздушно-десантных войск преступной армии РФ в районе Бахмута.

На позициях российских окупантов в результате ударов ВСУ вспыхнул масштабный пожар.

По утверждениям самих окупантов, в результате мощной атаки позиция фактически была уничтожена, включая боеприпасы, автомобильную технику и личные документы российских захватчиков.

Аналитики ссылаются на геолокационные данные по состоянию на 15 января, согласно которым ВСУ наносят удары по автомобильной технике преступной армии РФ, перевозящей боеприпасы через мост на шоссе Авдеевка-Донецк к юго-западу от Песков.

В результате удара сдетонировали боеприпасы в российской машине, обрушив одну сторону моста.

При этом аналитики указывают на незначительное продвижение российских оккупационных войск к западу от Донецка.

В частности, российским оккупантам удалось немного продвинуться в окрестностях Георгиевки.

Что известно о ситуации на юге Украины

Аналитики ISW отмечают, что российские оккупанты совершали атаки возле админграницы Донецкой и Запорожской областей к западу от Старомайорского, вблизи Красного и в направлении Пречистовки.

В течение 15 января, несмотря на сложные погодные условия, позиционные бои продолжались на западе Запорожской области, в частности, вблизи Роботино и западнее Вербового.

В ISW заявляют о недавнем продвижении российских окупантов в районе Крынков на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Согласно геолокационным данным по состоянию на 15 января, российские военные преступники продвинулись на север к береговой линии в западных Крынках.

Украинские войска сохраняют свои позиции на восточном берегу Херсонской области и ведут ограниченные позиционные бои в районе Крынко.

Российские источники утверждали, что морозные погодные условия препятствуют передвижению украинских лодок и высадке десанта на восточном берегу, потому что реки Днепр и Конка и каналы замерзли.