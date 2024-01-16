ЗСУ завдали потужних ударів по позиціях армії РФ в районі Бахмута — ISW

ЗСУ продовжують ведення позиційних боїв на сході України у Луганській та Донецькій областях і завдають потужних ударів по позиціях злочинної армії РФ.

Що відомо про ситуацію на сході України

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), позиційні бої тривають в районі Синьківки та озера Лиман на північний захід від Куп’янська на кордоні Харківської і Луганської областей.

Аналітики також фіксують ведення позиційних боїв на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки.

У Луганській області — на північний захід від Кремінної в районі Макіївки, західніше від Кремінної в районі Тернів, Торського та Ямполівки.

На південний захід від Кремінної в районі Діброви та Серебрянського лісництва.

Південніше від Кремінної в районі Білогорівки та Григорівки.

На Донеччині:

на схід та південний схід від Сіверська, поблизу Верхньокам'янського та Веселого;

на північний схід від Бахмута у районі Богданівки;

західніше від Бахмута в районі Іванівського та Хромового;

та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки

на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Степного;

на південний захід від Авдіївки в районі Північного, Першотравневого та Невельського.

на захід та північний захід від Донецька в районі Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки та Побєди;

на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки.

Аналітики зазначають, що українські військові завдали потужного удару по позиціях повітрянодесантних військ злочинної армії РФ в районі Бахмута.

На позиціях російських окупантів внаслідок ударів ЗСУ спалахнула масштабна пожежа.

За твердженнями самих окупантів, внаслідок потужної атаки позиція фактично була знищена, включаючи боєприпаси, автомобільну техніку та особисті документи російських загарбників.

Аналітики посилаються на геолокаційні дані станом на 15 січня, відповідно до яких, ЗСУ завдають ударів по автомобільній техніці злочинної армії РФ, що перевозить боєприпаси через міст на шосе Авдіївка-Донецьк на північний захід від Пісків.

Внаслідок удару здетонували боєприпаси в російській машині, обрушивши один бік мосту.

При цьому аналітики вказують на незначне просування російських окупаційних військ на захід від Донецька.

Зокрема, російським окупантам вдалось трохи просунутись на околицях Георгіївки.

Що відомо про ситуацію на півдні України

Аналітики ISW зазначають, що російські окупанти здійснювали атаки біля адмінкордону Донецької та Запорізької областей на захід від Старомайорського, поблизу Червоного та у напрямку Пречистівки

Протягом 15 січня, попри складні погодні умови, позиційні бої тривали на заході Запорізької області, зокрема, поблизу Роботиного і західніше Вербового.

В ISW заявляють про нещодавнє просування російських окупантів в районі Кринків на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Відповідно до геолокаційних даних станом на 15 січня, російські військові злочинці просунулись на північ до берегової лінії у західних Кринках.

Українські війська зберігають свої позиції на східному березі Херсонської області та ведуть обмежені позиційні бої в районі Кринків.

Російські джерела стверджували, що морозні погодні умови перешкоджають пересуванню українських човнів та висадженню десанту на східному березі, бо річки Дніпро та Конка та канали замерзли.