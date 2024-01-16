Між ЗСУ та армією РФ за добу відбулося 85 бойових зіткнень — Генштаб

Як повідомляє Генштаб, українські воїни продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра. Також вони відбили атаки росіян поблизу Красногорівки і знищили склад боєприпасів противника.

Генштаб ЗСУ розповів, що відбувається на фронті 16 січня

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога західніше Вербового Запорізької області, де противник безуспішно намагався відновити втрачене положення.

Ворог також не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник 6 разів безуспішно штурмував позиції наших військ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, — повідомляє Генштаб. Поширити

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак окупантів в районах Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 15 атак біля Макіївки, Білогорівки Луганської області та північніше Григорівки, Веселого Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак ворога поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога західніше Вербового Запорізької області, де противник безуспішно намагався відновити втрачене положення.

Що відомо про успіхи ЗСУ на полі бою

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 1 пункту управління та 1 складу боєприпасів противника.