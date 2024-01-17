Продвигаются ли войска РФ на Бахмутском направлении — мнение бойцов ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Продвигаются ли войска РФ на Бахмутском направлении — мнение бойцов ВСУ

война
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Источник:  Эспрессо

Российские оккупационные войска значительно активизировались на бахмутском направлении, отметил сержант роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич.

Какая обстановка на Бахмутском направлении

92-я отдельная штурмовая бригада уже длительное время работает к югу от Бахмута. Нашей полосой ответственности есть район Клещиевки, Андреевки. Враг ежедневно продолжает совершать ударно-штурмовые действия, пытаясь вернуть утраченные еще осенью позиции, но не имеет территориально-тактических успехов. То есть на данном участке линия обороны держится крепко, — подчеркнул военный.

По словам Маляревича, несколько дней назад во время боя его подразделением было уничтожено девять единиц российской военной техники.

На чем сосредоточены ключевые усилия российских окупантов на фронте в Украине

Представители британской разведки отмечают, что главной целью российских окупантов остается окружение Авдеевки в Донецкой области.

В Минобороны Великобритании подчеркивают, что несмотря на то, что в конце декабря прошлого года российским оккупантам удалось добиться успехов в продвижении в районе Марьинки, преступники армии РФ не смогли воспользоваться этим и достичь продвижения ни на запад в сторону Курахового, ни на юг в сторону Новомихайловки.

Представители британской разведки приходят к выводу, что оцепление Авдеевки будет оставаться ключевой целью российских оккупантов.

Однако на сегодняшний день Россия достигла очень ограниченных территориальных завоеваний ценой значительных потерь как в технике, так и в личном составе.

Поселок Степное на севере остается под контролем Украины, что обеспечивает доступ к Авдеевскому маршруту поставок. Попытки России изолировать город маловероятны по крайней мере в течение следующей недели, делают вывод в разведке Минобороны Великобритании.

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