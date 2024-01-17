Продвигаются ли войска РФ на Бахмутском направлении — мнение бойцов ВСУ

Российские оккупационные войска значительно активизировались на бахмутском направлении, отметил сержант роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич.
Какая обстановка на Бахмутском направлении
По словам Маляревича, несколько дней назад во время боя его подразделением было уничтожено девять единиц российской военной техники.
На чем сосредоточены ключевые усилия российских окупантов на фронте в Украине
Представители британской разведки отмечают, что главной целью российских окупантов остается окружение Авдеевки в Донецкой области.
В Минобороны Великобритании подчеркивают, что несмотря на то, что в конце декабря прошлого года российским оккупантам удалось добиться успехов в продвижении в районе Марьинки, преступники армии РФ не смогли воспользоваться этим и достичь продвижения ни на запад в сторону Курахового, ни на юг в сторону Новомихайловки.
Представители британской разведки приходят к выводу, что оцепление Авдеевки будет оставаться ключевой целью российских оккупантов.
Однако на сегодняшний день Россия достигла очень ограниченных территориальных завоеваний ценой значительных потерь как в технике, так и в личном составе.
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