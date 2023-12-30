ВСУ имеют успехи к северо-востоку от Бахмута — аналитики ISW

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), украинским военным удалось продвинуться к югу от Спорного, в 27 км от Бахмута Донецкой области.

Что известно об успехах ВСУ на востоке Украины

Отмечается, что в течение 29 декабря не были зафиксированы подтвержденные изменения вдоль линии фронта Купянск-Кременная, однако позиционные боевые действия продолжались.

В частности, по информации как представителей украинского военного командования, так и оккупационной российской армии, боевые действия продолжались к северо-востоку от Купянска близ Синковки и к западу и юго-западу от Кременной вблизи Торского и Серебрянского лесничества.

Украинский журналист Юрий Бутусов обнародовал кадры, на которых украинские операторы БпЛА и подразделения артиллерии наносят удар по колонне бронетехники армии РФ в районе Синьковки Харьковской области.

Между тем в Донецкой области в течение 27 декабря в соответствии с геолокационными данными украинские военные продвинулись к югу от Спорного.

По словам одного из российских военных блоггеров, "туман войны" омрачает ситуацию на северо-востоке от Бахмута у Северского, однако не имеет никаких признаков масштабного наступления одной из сторон на этом направлении.

По утверждениям украинских военных и российских оккупантов, боевые действия продолжались к западу от Бахмута в районе Богдановки, Хромового и Ивановского и юго-западнее Клищиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Согласно геолокационным кадрам по состоянию на 29 декабря, военным преступникам армии РФ якобы удалось продвинуться к северо-востоку от Водяного, в 7 км к юго-западу от Авдеевки.

Украинские и российские источники утверждали, что позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки вблизи Очеретиного, Новобахмутовки и Степного; юго-восточнее промзоны; юго-западнее Северного, Первомайского, Невельского.

По информации украинского военного аналитика Константина Машовца, российские оккупанты проводят наступательные действия небольшими штурмовыми группами при отсутствии бронетехники, а иногда даже без артиллерийской поддержки, полагаясь только на стрелковое оружие.

Машовец добавил, что подразделения российской 15-й, 21-й, 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 35-я отдельная гвардейская ОМСБр пытаются продвигаться к юго-западу и юго-западу от Авдеевки.

В течение 29 декабря также продолжались позиционные бои западнее и юго-западнее города Донецка, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Позиционные бои также продолжались в районах Марьинки и Новомихайловки.

Что известно о ситуации на юге Украины

По информации Генштаба ВСУ, украинские военные в течение суток отразили 4 атаки российских оккупантов к югу от Новодаровки.

В течение 29 декабря преступники армии РФ пытались отразить утраченные позиции на западе Запорожской области, однако подтвержденные изменения линии фронта не зафиксированы.

Российские и украинские источники сообщали, что позиционные боевые действия продолжались вдоль линии Копани-Роботино-Новопрокоповка-Вербово, в частности, вокруг Роботиного и между Новопрокоповкой и Вербовым.

Украинские войска по состоянию на 29 декабря удерживают позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.

Российские и украинские источники сообщили о позиционных боевых действиях поблизости и в районе Кринок.

По сообщениям, в этом районе продолжают действовать подразделения ВДС России и неизвестные подразделения Спецназа.