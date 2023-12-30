ЗСУ мають успіхи на північний схід від Бахмута — аналітики ISW

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), українським військовим вдалось просунутись на південь від Спірного, за 27 км від Бахмута на Донеччині.

Що відомо про успіхи ЗСУ на сході України

Зазначається, що протягом 29 грудня не було зафіксовано підтверджених змін уздовж лінії фронту Куп’янськ-Кремінна, однак позиційні бойові дії тривали.

Зокрема, за інформацією як представників українського військового командування, так і окупаційної російської армії, бойові дії тривали на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки та на захід і південний захід від Кремінної поблизу Торського та Серебрянського лісництва.

Український журналіст Юрій Бутусов оприлюднив кадри, на яких українські оператори БпЛА та підрозділи артилерії завдають удару по колоні бронетехніки армії РФ в районі Синьківки на Харківщині.

Між тим на Донеччині протягом 27 грудня відповідно до геолокаційних даних українські військові просунулись на південь від Спірного.

За словами одного з російських воєнних блогерів, "туман війни" затьмарює ситуацію на північному сході від Бахмута біля Сіверська, однак не має жодних ознак масштабного наступу однієї зі сторін на цьому напрямку.

За твердженнями українських військових і російських окупантів, бойові дії тривали на захід від Бахмута в районі Богданівки, Хромового та Іванівського та на південний захід в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Відповідно до геолокаційних кадрів станом на 29 грудня, військовим злочинцям армії РФ нібито вдалось просунутись на північний схід від Водяного, за 7 км на південний захід від Авдіївки.

Українські та російські джерела стверджували, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки поблизу Очеретиного, Новобахмутівки та Степового; на південний схід поблизу промзони; на південний захід біля Сіверного, Первомайського, Невельського.

За інформацією українського військового аналітика Костянтина Машовця, російські окупанти проводять наступальні дії невеликими штурмовими групами за відсутності бронетехніки, а інколи навіть без артилерійської підтримки, покладаючись лише на стрілецьку зброю.

Машовець додав, що підрозділи російської 15-ї, 21-ї, 74-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади і 35-та окрема гвардійська ОМСБр намагаються просуватися на північний захід і південний захід від Авдіївки.

Протягом 29 грудня також продовжувались позиційні бої на захід і південний захід від міста Донецька, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Позиційні бої також тривали в районах Мар’їнки та Новомихайлівки.

Що відомо про ситуацію на півдні України

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові протягом доби відбили 4 атаки російських окупантів на південь від Новодарівки.

Протягом 29 грудня злочинці армії РФ намагались відбити втрачені позиції на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не зафіксовано.

Російські та українські джерела повідомляли, що позиційні бойові дії тривали вздовж лінії Копані-Роботине-Новопрокопівка-Вербове, зокрема навколо Роботиного та між Новопрокопівкою та Вербовим.

Українські війська станом на 29 грудня утримують позиції на східному (лівому) березі Херсонської області, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

Російські та українські джерела повідомили про позиційні бойові дії поблизу та в районі Кринок.

За повідомленнями, у цьому районі продовжують діяти підрозділи ВДВ Росії та невідомі підрозділи Спецназу.