Чи просуваються війська РФ на Бахмутському напрямку — думка бійців ЗСУ

Яка обстановка на Бахмутському напрямку

92-а окрема штурмова бригада вже тривалий час працює на півдні від Бахмута. Нашою смугою відповідальності є район Кліщіївки, Андріївки. Ворог щодня продовжує вчиняти ударно-штурмові дії, намагаючись повернути втрачені ще восени позиції, але не має територіально-тактичних успіхів. Тобто на даній ділянці лінія оборони тримається міцно, — наголосив військовий. Поширити

За словами Маляревича, кілька днів тому під час бою його підрозділом було знищено дев'ять одиниць російської військової техніки.

На чому зосереджені ключові зусилля російських окупантів на фронті в Україні

Представники британської розвідки зазначають, що головною метою російських окупантів залишається оточення Авдіївки на Донеччині.

В Міноборони Великої Британії підкреслюють, що незважаючи на те, що наприкінці грудня минулого року російським окупантам вдалось досягти успіхів у просуванні в районі Мар’їнки, злочинці армії РФ не змогли скористатись цим і досягти просування ні на захід у бік Курахового, ні на південь у бік Новомихайлівки.

Представники британської розвідки доходять висновку, що оточення Авдіївки залишатиметься ключовою метою російських окупантів.

Однак на сьогоднішній день Росія досягла дуже обмежених територіальних завоювань ціною значних втрат як у техніці, так і в особовому складі.