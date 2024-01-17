Чи просуваються війська РФ на Бахмутському напрямку — думка бійців ЗСУ

Російські окупаційні війська значно активізувалися на бахмутському напрямку, зазначив сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич.
Яка обстановка на Бахмутському напрямку
За словами Маляревича, кілька днів тому під час бою його підрозділом було знищено дев'ять одиниць російської військової техніки.
На чому зосереджені ключові зусилля російських окупантів на фронті в Україні
Представники британської розвідки зазначають, що головною метою російських окупантів залишається оточення Авдіївки на Донеччині.
В Міноборони Великої Британії підкреслюють, що незважаючи на те, що наприкінці грудня минулого року російським окупантам вдалось досягти успіхів у просуванні в районі Мар’їнки, злочинці армії РФ не змогли скористатись цим і досягти просування ні на захід у бік Курахового, ні на південь у бік Новомихайлівки.
Представники британської розвідки доходять висновку, що оточення Авдіївки залишатиметься ключовою метою російських окупантів.
Однак на сьогоднішній день Росія досягла дуже обмежених територіальних завоювань ціною значних втрат як у техніці, так і в особовому складі.
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