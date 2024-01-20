Армия РФ атакует исключительно пехотой в районе Авдеевки ― ОСУВ "Таврия"

По информации спикера ОСУВ "Таврия" Александра Штупуна, преступная армия РФ концентрирует усилия на штурмовых действиях в районе Авдеевки и Новомихайловки Донецкой области.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

Штупун подчеркнул, что военные преступники армии РФ проводят попытки штурмов практически без привлечения военной техники исключительно силами пехотных подразделений.

Спикер ОСУВ "Таврия" подчеркнул, что в течение 19 января на Авдеевском направлении не было зафиксировано ни одного вражеского авиаудара, однако российские военные преступники выпустили 3 ракеты из ЗРК С-300 и обстреливают из артиллерии населенные пункты Донецкой области.

Штупун подчеркнул, что в настоящее время достаточно причин, объясняющих уменьшение использования российскими оккупантами авиации на Таврическом направлении.

В частности, по его словам, это необходимость технического обслуживания самолетов, погодные условия и проблемы с доставками боеприпасов.

Штупун добавил, что россияне акцентируют штурмовые действия на Авдеевке и Новомихайловке.

Это на Марьинском направлении Новомихайловка. И в основном это атаки пехотой почти без задействования бронетехники, отмечает спикер ОСУВ "Таврия". Поделиться

По его информации, в течение суток российские военные преступники совершили 592 обстрела позиций ВСУ и объектов гражданской инфраструктуры на Таврическом направлении.

Что известно о потерях российских окупантов на Таврическом направлении

По информации командующего ОСУВ "Таврия", бригадного генерала Александра Тарнавского, в течение суток украинские военные 49 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ на Таврическом направлении.

Одна неудачная попытка врага улучшить тактическое положение была южнее Золотой Нивы, а на Запорожье их было 3 – западнее Вербового. Общие потери врага в живой силе составили 356 человек и 13 единиц ВВТ, в том числе 2 артсистемы, 3 беспилотника, 3 автомобиля и 5 единиц спецтехники.