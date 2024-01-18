ВСУ отбили 36 атак армии РФ на Авдеевском направлении — Генштаб

За 17-18 января произошло 114 боевых столкновений ВСУ с армией РФ. За день авиация сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 18.01.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 114 боевых столкновений.

Всего в течение суток враг нанес 1 ракетный и 48 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. российские захватчики нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Волчанск и Николаевка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Клюсы Черниговской области; Советское Сумской области; Стогнии, Уды, Старица, Волчанск, Бочково, Нестерное Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отразили 18 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестово Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Голубовка, Ивановка, Кисловка, Табаевка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двухлетняя, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 14 атак врага в районах Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 7 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Кармазиновка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении подразделения Сил обороны Украины отразили 2 атаки противника в районе Богдановка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Васюкивка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 22 атаки врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Степное, Орловка, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны Украины продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где враг 13 раз пытался улучшить тактическое положение. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались населенные пункты Донецкой области: Красногоровка, Максимилиановка, Георгиевка, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении силы обороны отразили 4 атаки противника в районах западнее Старомайорского и южнее Урожайного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Водяное Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам российских оккупантов подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Времовка, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага в районах западнее Вербового и Работиного Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Полтавка, Гуляйполе, Волшебное, Новоандреевка, Щербаки, Степногорск Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области и районы населенных пунктов Змиевка, Тягинка, Ивановка, Садовое, Антоновка, Чернобаевка Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 11 безуспешных штурмов позиций наших войск.

За день авиация сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 пункту управления российских оккупантов.