За сутки Силы обороны уничтожили 780 оккупантов и 21 танк — Генштаб

За минувшие сутки украинские войска отразили атаки россиян на 6 направлениях, произошло 78 боевых столкновений. Силы обороны уничтожили 780 российских военных, 21 танк, 24 артсистемы.

Потери россиян за 17 января

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары:

по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,

по 1 пункту управления,

по 5 зенитно-ракетным комплексам противника.

Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Ракетные войска поразили 2 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава, 3 радиолокационных станций, 2 средства противовоздушной обороны, 2 артиллерийских средства и 2 склада боеприпасов противника.

Обстановка на юге и востоке

На Купянском направлении Силами обороны отражены 6 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении в украинские воины отбили 13 атак кафиров в районах Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 5 атак вблизи Макеевки, Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак противника у Григоровки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 13 атак врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак недалеко от Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны отразили 10 атак в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака противника севернее Новодонецкого Донецкой области.

На Херсонском направлении противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск на левом берегу Днепра.