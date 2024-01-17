ВСУ отразили 71 атаку армии РФ и нанесли авиаудары по 7 вражеским районам — Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 71 атаку армии РФ и нанесли авиаудары по 7 вражеским районам — Генштаб

Генштаб ВСУ
Артиллерия ВСУ
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В течение суток украинские военные отразили многочисленные атаки преступной армии РФ на востоке Украины и на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Что известно об успехах ВСУ на фронте и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки украинские военные 71 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

В течение суток отражены 6 атак российских окупантов в районе Синьковки вблизи Купянска на Харьковщине.

Еще 10 вражеских атак отбиты в районах Тернов и Ямполевки, российские оккупанты 8 раз безуспешно пытались вести наступление в районах Макеевки, Белогоровки, пытаясь при поддержке авиации прорвать оборону ВСУ.

В районе Бахмута отражены 7 атак российских военных преступников вблизи Григоровки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

В районе Авдеевки украинские военные 11 раз останавливали враждебное наступление у самой Авдеевки, в районах Новокалинового, Новобахмутовки.

Кроме этого 13 вражеских атак отбиты у Северного, Первомайского и Невельского.

При поддержке авиации русские военные преступники пробуют улучшить тактическое положение в этих районах.

В районе Марьинки украинскими военными отбиты 9 вражеских атак вблизи Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки.

В районе Шахтерска отражена одна вражеская атака к северу от Новодонецкого, где российские оккупанты также безуспешно пытаются улучшить тактическое положение.

В Запорожской области не зафиксированы активные боевые действия со стороны вражеских группировок.

В течение суток отражены также 6 попыток вражеских атак на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления и по 5 зенитно-ракетным комплексам противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 радиолокационных станциях, 2 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 1 составу боеприпасов противника.

В то же время враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток российские оккупанты выпустили по Украине 6 ракет, нанесли 69 авиаударов и совершили 35 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационных ударов в районах Федоровки и Волчанска Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 30 населенным пунктам, среди них Блешня, Карповичи, Елине Черниговской области; Середина-Буда, Ромашково, Сосновка Сумской области; Окип, Казачья Лопань, Гатище, Плетеновка Харьковской области.

  • На Купянском направлении нашими защитниками отражены 6 атак у Синьковки Харьковской области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

  • На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 10 атак оккупантов вблизи Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 8 атак в районах Макеевки, Белогоровки Луганской области. Здесь враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Серебрянка, Раздолевка Донецкой области.

  • На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника в районах Григоровки, Ивановского, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населённых пунктов, в частности, Калиновка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

  • На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 11 атак врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Северное Донецкой области.

  • На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На этом направлении захватчики при поддержке авиации 9 раз пытались прорвать оборону наших войск. Кроме того, враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Максимилиановка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка.

  • На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака севернее Новодонецкого Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Водяное Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

  • В Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Малиновка, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Роботино, Пятихатки Запорожской области.

  • В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Херсон, Антоновка Херсонской области и Дмитровка Николаевской области. Кроме того, враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красный Маяк, Змиевка, Тягинка Херсонской области.

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