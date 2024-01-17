ВСУ отразили 71 атаку армии РФ и нанесли авиаудары по 7 вражеским районам — Генштаб

В течение суток украинские военные отразили многочисленные атаки преступной армии РФ на востоке Украины и на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Что известно об успехах ВСУ на фронте и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки украинские военные 71 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

В течение суток отражены 6 атак российских окупантов в районе Синьковки вблизи Купянска на Харьковщине.

Еще 10 вражеских атак отбиты в районах Тернов и Ямполевки, российские оккупанты 8 раз безуспешно пытались вести наступление в районах Макеевки, Белогоровки, пытаясь при поддержке авиации прорвать оборону ВСУ.

В районе Бахмута отражены 7 атак российских военных преступников вблизи Григоровки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

В районе Авдеевки украинские военные 11 раз останавливали враждебное наступление у самой Авдеевки, в районах Новокалинового, Новобахмутовки.

Кроме этого 13 вражеских атак отбиты у Северного, Первомайского и Невельского.

При поддержке авиации русские военные преступники пробуют улучшить тактическое положение в этих районах.

В районе Марьинки украинскими военными отбиты 9 вражеских атак вблизи Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки.

В районе Шахтерска отражена одна вражеская атака к северу от Новодонецкого, где российские оккупанты также безуспешно пытаются улучшить тактическое положение.

В Запорожской области не зафиксированы активные боевые действия со стороны вражеских группировок.

В течение суток отражены также 6 попыток вражеских атак на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления и по 5 зенитно-ракетным комплексам противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 радиолокационных станциях, 2 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 1 составу боеприпасов противника.

В то же время враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток российские оккупанты выпустили по Украине 6 ракет, нанесли 69 авиаударов и совершили 35 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта