ЗСУ відбили 71 атаку армії РФ та завдали авіаударів по 7 ворожих районах — Генштаб

Протягом доби українські військові відбили численні атаки злочинної армії РФ на сході України та на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
Що відомо про успіхи ЗСУ на фронті та наслідки атак армії РФ по Україні
Зазначається, що протягом доби українські військові 71 раз вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.
Протягом доби відбито 6 атак російських окупантів в районі Синьківки поблизу Куп’янська на Харківщині.
Ще 10 ворожих атак відбито в районах Тернів і Ямполівки, російські окупанти 8 разів безуспішно намагались вести наступ в районах Макіївки, Білогорівки, намагаючись за підтримки авіації прорвати оборону ЗСУ.
В районі Бахмуту відбито 7 атак російських військових злочинців поблизу Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.
В районі Авдіївки українські військові 11 разів зупиняли ворожий наступ поблизу самої Авдіївки, в районах Новокалинового, Новобахмутівки.
Окрім цього 13 ворожих атак відбито біля Сєверного, Первомайського та Невельського.
За підтримки авіації російські військові злочинці намагаються покращити тактичне положення у цих районах.
В районі Мар’їнки українськими військовими відбито 9 ворожих атак поблизу Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки.
В районі Шахтарска відбито одну ворожу атаку на північ від Новодонецького, де російські окупанти також безуспішно намагаються покращити тактичне положення.
У Запорізькій області не зафіксовано активних бойових дій з боку ворожих угруповань.
Протягом доби відбито також 6 спроб ворожих атак на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та по 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 2 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 1 складу боєприпасів противника.
У той же час ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.
Протягом доби російські окупанти випустили по Україні 6 ракет, завдали 69 авіаударів та здійснили 35 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Федорівки та Вовчанська Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Блешня, Карповичі, Єліне Чернігівської області; Середина-Буда, Ромашкове, Соснівка Сумської області; Окіп, Козача Лопань, Гатище, Плетенівка Харківської області.
На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.
На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак окупантів поблизу Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 8 атак в районах Макіївки, Білогорівки Луганської області. Тут ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника в районах Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Калинівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Авдіївка, Сєверне Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку загарбники, за підтримки авіації, 9 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Крім того, ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились Красногорівка, Максимільянівка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.
На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку північніше Новодонецького Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Водяне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області.
На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Роботине, П’ятихатки Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Антонівка Херсонської області та Дмитрівка Миколаївської області. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Червоний Маяк, Зміївка, Тягинка Херсонської області.
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