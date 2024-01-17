ЗСУ відбили 71 атаку армії РФ та завдали авіаударів по 7 ворожих районах — Генштаб

Протягом доби українські військові відбили численні атаки злочинної армії РФ на сході України та на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Що відомо про успіхи ЗСУ на фронті та наслідки атак армії РФ по Україні

Зазначається, що протягом доби українські військові 71 раз вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

Протягом доби відбито 6 атак російських окупантів в районі Синьківки поблизу Куп’янська на Харківщині.

Ще 10 ворожих атак відбито в районах Тернів і Ямполівки, російські окупанти 8 разів безуспішно намагались вести наступ в районах Макіївки, Білогорівки, намагаючись за підтримки авіації прорвати оборону ЗСУ.

В районі Бахмуту відбито 7 атак російських військових злочинців поблизу Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

В районі Авдіївки українські військові 11 разів зупиняли ворожий наступ поблизу самої Авдіївки, в районах Новокалинового, Новобахмутівки.

Окрім цього 13 ворожих атак відбито біля Сєверного, Первомайського та Невельського.

За підтримки авіації російські військові злочинці намагаються покращити тактичне положення у цих районах.

В районі Мар’їнки українськими військовими відбито 9 ворожих атак поблизу Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки.

В районі Шахтарска відбито одну ворожу атаку на північ від Новодонецького, де російські окупанти також безуспішно намагаються покращити тактичне положення.

У Запорізькій області не зафіксовано активних бойових дій з боку ворожих угруповань.

Протягом доби відбито також 6 спроб ворожих атак на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та по 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 2 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 1 складу боєприпасів противника.

У той же час ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби російські окупанти випустили по Україні 6 ракет, завдали 69 авіаударів та здійснили 35 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту