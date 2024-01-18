За добу Сили оборони знищили 780 окупантів та 21 танк — Генштаб

За минулу добу українські війська відбили атаки росіян на 6 напрямках, відбулося 78 бойових зіткнень. Сили оборони знищили 780 російських військових, 21 танк, 24 артсистеми.

Втрати росіян за 17 січня

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів:

по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,

по 1 пункту управління,

по 5 зенітно-ракетних комплексах противника.

Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Ракетні війська уразили 2 пункти управління, 1 район зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станцій, 2 засоби протиповітряної оборони, 2 артилерійські засоби та 2 склади боєприпасів противника.

Обстановка на півдні та сході

На Куп’янському напрямку Силами оборони відбито 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак окупантів в районах Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 5 атак поблизу Макіївки, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника біля Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 13 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили 10 атак в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку противника північніше Новодонецького Донецької області.

На Херсонському напрямку противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ на лівому березі Дніпра.