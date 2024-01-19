ISW фиксирует стремительное уничтожение бойцами ВСУ бронетехники РФ вблизи Авдеевки

Согласно данным ISW, украинским защитникам удается быстро уничтожать российскую бронетехнику на Авдеевском направлении. Так, только в течение последних трех дней армия РФ потеряла там 41 единицу бронетехники.
ВСУ ускоряют уничтожение техники РФ на фронте
Американские аналитики обращают внимание на то, что ранее солдаты РФ совершили подтвержденное продвижение к юго-западу от Авдеевки.
На обнародованных 17 января геолокационных снимках видно, что российские войска атаковали и захватили позицию к востоку от Невельского (юго-западнее Авдеевки).
По словам командующего Таврической группы бригадного генерала Александра Тарнавского, российские захватчики возле Авдеевки активно используют бронетехнику для поддержки и развертывания пехоты.
Что важно понимать, именно эта тактика стала причиной того, что армия РФ потеряла 41 единицу бронетехники, в том числе и 17 танков, только за последние три дня.
Потери армии РФ по состоянию на 19 января:
Согласно данным Генштаба, украинские воины за сутки уничтожили 920 российских захватчиков, а из техники уничтожено:
танков - 6167 (+20) ед;
боевых бронированных машин - 11 445 (+35) ед;
артиллерийских систем - 8854 (+19) ед;
РСЗО - 966 ед.;
средства ПВО - 654 (+1) ед;
самолетов - 331 ед;
вертолетов - 324 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 6929 (+4) ед;
крылатые ракеты - 1818 ед.;
корабли/катера - 23 ед;
подводные лодки - 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн - 11 831 (+37) ед;
специальная техника - 1384 (+4) ед.
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