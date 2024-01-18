Кулеба заявил о подготовке ВСУ к первому удару с помощью F-16

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, украинские военные уже проводят подготовку и планируют первые удары с помощью истребителей F-16, которые должны получить от западных партнеров.
Что известно о подготовке ВСУ к первым ударам с помощью F-16
Он подчеркнул, что сами эти истребители обладают очень сложной технологией.
Что известно о противостоянии дронов в Украине
По словам руководителя Центра поддержки аэроразведки Марии Берлинской, предложенное Минцифрой производство БПЛА в домашних условиях не заменит промышленное производство этой техники.
Берлинская подчеркнула, что существует дефицит не только в дронах, но и в боеприпасах к ним.
Она также признала, что Украина нуждается в разы гораздо больше самих дронов, чем анонсированное властями количество в 1 млн в течение года.
Она подсчитала, что 2 тыс подготовленных операторов дронов могут использовать на фронте 3 млн дронов в год, если будут использовать всего по 5 дронов в день.
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