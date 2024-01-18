Кулеба заявил о подготовке ВСУ к первому удару с помощью F-16
Категория
Украина
Дата публикации

Кулеба заявил о подготовке ВСУ к первому удару с помощью F-16

F-16
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, украинские военные уже проводят подготовку и планируют первые удары с помощью истребителей F-16, которые должны получить от западных партнеров.

Что известно о подготовке ВСУ к первым ударам с помощью F-16

Подготовка к первому воздушному удару, который будет осуществлен F-16 в украинском воздухе, продолжается по плану. Готовятся пилоты. Готовятся инженеры. Подготавливается инфраструктура. Все страны, которые пообещали предоставить F-16, придерживаются своих обязательств, – подчеркнул глава МИД.

Он подчеркнул, что сами эти истребители обладают очень сложной технологией.

Это не просто пересесть из одной машину в другую. Меняется даже концепция управления воздушным сражением. Поэтому процесс продолжается. Он занимает время, но все идет более-менее по плану. И я думаю, что в этом году у нас будут первые воздушные победы F-16 в Украине, - выразил убеждение Кулеба.

Что известно о противостоянии дронов в Украине

По словам руководителя Центра поддержки аэроразведки Марии Берлинской, предложенное Минцифрой производство БПЛА в домашних условиях не заменит промышленное производство этой техники.

Берлинская подчеркнула, что существует дефицит не только в дронах, но и в боеприпасах к ним.

Штатные боеприпасы Украина обеспечивает на уровне социологической погрешности. Ребята вручную это скручивают, им отрывает руки, они гибнут. Дообеспечение в этом направлении сейчас минимальное – отмечает Берлинская.

Она также признала, что Украина нуждается в разы гораздо больше самих дронов, чем анонсированное властями количество в 1 млн в течение года.

Она подсчитала, что 2 тыс подготовленных операторов дронов могут использовать на фронте 3 млн дронов в год, если будут использовать всего по 5 дронов в день.

Выходят ли россияне на эти количества? Выходят. Они контрактуют целые линии в Китае на год вперед. Потому что когда кто-то из нас приходит – и кто-то просит 10 тысяч, кто-то просит 5 тысяч, кто-то просит 500 комплектов для дронов. А у них (россиян) государство приходит, дает условно миллиард или два, и говорит: "Мы вас контрактуем на год вперед". И китайцам гораздо выгоднее, когда выкупают целыми линиями, – объясняет Берлинская.

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