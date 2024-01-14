Командующий ПС Олещук объяснил слова Сырского о штурмовиках для Украины

Олещук отреагировал на заявление Сырского о штурмовиках для ВСУ

По словам Олещука, он полностью поддерживает позицию Александра Сырского касательно усиления возможностей ударной авиации Украины.

Он также обратил внимание на то, что ПС рассматривают различные авиационные платформы для усиления и дальнейшего развития боевой авиации Украины.

В приоритете сегодня конечно освоение F-16, на который уже переучиваются украинские пилоты. Впрочем, наши специалисты изучают и другие возможности по увеличению боевого потенциала авиации в целом. Поделиться

Как отмечает Николай Олещук, сегодня на вооружении Воздушных Сил есть четыре основных типа боевых самолетов, однако их будет постепенно заменять западная техника.

Конечно, сразу отказаться от эксплуатации советских летательных аппаратов мы не сможем. Поэтому наряду с F-16 в небе будут работать и МиГ-29, не исключено, что боевые возможности бомбардировщиков Су-24М усилит Mirage-2000D, а штурмовиков Су-25 – A-10 Thunderbolt II. Поделиться

Что Сырский говорил о штурмовиках для Украины

Недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский призвал Вашингтон передать ВСУ штурмовики A-10 и вертолеты разных серий.

По его словам, они максимально помогут продвижению пехоты в поле боя.