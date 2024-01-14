Командующий ПС Олещук объяснил слова Сырского о штурмовиках для Украины

Недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский призвал США поставить Украине штурмовики A-10 и вертолеты разных серий. Этот призыв прокомментировал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Олещук отреагировал на заявление Сырского о штурмовиках для ВСУ
По словам Олещука, он полностью поддерживает позицию Александра Сырского касательно усиления возможностей ударной авиации Украины.
Он также обратил внимание на то, что ПС рассматривают различные авиационные платформы для усиления и дальнейшего развития боевой авиации Украины.
Как отмечает Николай Олещук, сегодня на вооружении Воздушных Сил есть четыре основных типа боевых самолетов, однако их будет постепенно заменять западная техника.
Что Сырский говорил о штурмовиках для Украины
Недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский призвал Вашингтон передать ВСУ штурмовики A-10 и вертолеты разных серий.
По его словам, они максимально помогут продвижению пехоты в поле боя.
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