Командующий ПС Олещук объяснил слова Сырского о штурмовиках для Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Командующий ПС Олещук объяснил слова Сырского о штурмовиках для Украины

Николай Олещук
Николай Олещук
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Недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский призвал США поставить Украине штурмовики A-10 и вертолеты разных серий. Этот призыв прокомментировал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Олещук отреагировал на заявление Сырского о штурмовиках для ВСУ

По словам Олещука, он полностью поддерживает позицию Александра Сырского касательно усиления возможностей ударной авиации Украины.

Он также обратил внимание на то, что ПС рассматривают различные авиационные платформы для усиления и дальнейшего развития боевой авиации Украины.

В приоритете сегодня конечно освоение F-16, на который уже переучиваются украинские пилоты. Впрочем, наши специалисты изучают и другие возможности по увеличению боевого потенциала авиации в целом.

Как отмечает Николай Олещук, сегодня на вооружении Воздушных Сил есть четыре основных типа боевых самолетов, однако их будет постепенно заменять западная техника.

Конечно, сразу отказаться от эксплуатации советских летательных аппаратов мы не сможем. Поэтому наряду с F-16 в небе будут работать и МиГ-29, не исключено, что боевые возможности бомбардировщиков Су-24М усилит Mirage-2000D, а штурмовиков Су-25 – A-10 Thunderbolt II.

Что Сырский говорил о штурмовиках для Украины

Недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский призвал Вашингтон передать ВСУ штурмовики A-10 и вертолеты разных серий.

По его словам, они максимально помогут продвижению пехоты в поле боя.

Я бы говорил об А-10 как варианте, если они нам будут переданы... это не новая машина, но надежная, зарекомендовавшая себя во многих войнах, и имеет широкий набор вооружений для уничтожения наземных целей для помощи пехоте. Он предназначен для поражения наземных целей: танков, артиллерии... всего, что противостоит пехоте.

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