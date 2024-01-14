Командувач ПС Олещук пояснив слова Сирського про штурмовики для України

Нещодавно командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський закликав США поставити Україні штурмовики A-10 і вертольоти різних серій. Цей заклик прокоментував командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Олещук відреагував на заяву Сирського про штурмовики для ЗСУ

За словами Олещука, він повністю підтримує позицію Олександра Сирського щодо посилення можливостей ударної авіації України.

Він також звернув увагу на те, що ПС розглядають різні авіаційні платформи для посилення і подальшого розвитку бойової авіації України.

В пріоритеті сьогодні, звісно освоєння F-16, на який уже перенавчаються українські пілоти. Втім наші фахівці вивчають й інші можливості щодо збільшення бойового потенціалу авіації в цілому. Поширити

Як зазначає Микола Олещук, сьогодні на озброєнні Повітряних Сил чотири основні типи бойових літаків, однак поступово їх замінюватиме західна техніка.

Звісно одразу відмовитися від експлуатації радянських літальних апаратів ми не зможемо. Тому поряд із F-16 у небі працюватимуть і МіГ-29, не виключено, що бойові спроможності бомбардувальників Су-24М посилить Mirage-2000D, а штурмовиків Су-25 – A-10 Thunderbolt II. Поширити

Що Сирський говори про штурмовики для України

Нещодавно командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський закликав Вашингтон передати ЗСУ штурмовики A-10 і вертольоти різних серій.

За його словами, вони максимально допоможуть просуванню піхоти на полі бою.