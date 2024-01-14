Україна вшановує пам'ять жертв удару РФ по Дніпру — відео

Україна ніколи не забуде жертв російської війни

14 січня 2023 року армія ПФ завдала ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі — через атаку ворога тоді загинули 40 дорослих та 6 дітей. Ще 79 мирних українців були травмовані.

Дніпро сьогодні схилив голову у хвилині мовчання... Там, біля багатоповерхівки на Перемозі. Рівно рік тому... На цьому ж місці також оголошували її. Бо до останнього вірили — бодай хтось ще вцілів… Сподівалися дадуть про себе знати... Почуємо у тиші голоси з-під руїн... То була субота. День для часу з родиною. День, після якого місто прощалося з цілими сім’ями. Оплакувало дітей та батьків. Ховало друзів, колег і просто знайомих, — згадує трагічний день глава Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. Поширити

Окрім того, він опублікував відео, у якому зібрані найемоційніші моменти 14 січня 2023 року: сльози та відчай родичів загиблих, робота рятувальників, процес порятунку людей, допомога від небайдужих дніпрян.

І низький уклін кожному, хто тоді не залишився осторонь. А таких людей сотні. Рятувальники та лікарі. Поліціянти, нацгвардійці, прокуратура. Кінологи, психологи і комунальники. Влада та благодійники. А ще – містяни. Завдяки вам у той день вдалося врятувати 39 мешканців понівеченої ворожою ракетою багатоповерхівки. Поширити

ОГП пообіцяв покарати всіх причетних до атаки РФ на Дніпро

Як уже згадувалося раніше, за скоєний злочин Офіс генпрокурора повідомив про підозру командиру 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку ЗС РФ.

Окрім того, вказано, що вдалося встановити бортовий номер літака Ту-22М3, який використовувався для удару та весь ланцюжок осіб, які причетні до цього.