Україна вшановує пам'ять жертв удару РФ по Дніпру — відео

14 січня український народ вшановує памʼять загиблих внаслідок ракетної атаки російських загарбників на житлову багатоповерхівку у Дніпрі.
Україна ніколи не забуде жертв російської війни
14 січня 2023 року армія ПФ завдала ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі — через атаку ворога тоді загинули 40 дорослих та 6 дітей. Ще 79 мирних українців були травмовані.
Окрім того, він опублікував відео, у якому зібрані найемоційніші моменти 14 січня 2023 року: сльози та відчай родичів загиблих, робота рятувальників, процес порятунку людей, допомога від небайдужих дніпрян.
ОГП пообіцяв покарати всіх причетних до атаки РФ на Дніпро
Як уже згадувалося раніше, за скоєний злочин Офіс генпрокурора повідомив про підозру командиру 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку ЗС РФ.
Окрім того, вказано, що вдалося встановити бортовий номер літака Ту-22М3, який використовувався для удару та весь ланцюжок осіб, які причетні до цього.
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