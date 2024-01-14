Украина чтит память жертв удара РФ по Днепру — видео

Украина никогда не забудет жертв российской войны

14 января 2023 года армия РФ нанесла ракетный удар по многоэтажке в Днепре — из-за атаки врага тогда погибли 40 взрослых и 6 детей. Еще 79 мирных украинцев получили травмы.

Днепр сегодня склонил голову в минуте молчания... Там, у многоэтажки на Победе. Ровно год назад... На этом же месте тоже объявляли ее. Потому что до последнего верили — хоть кто-то уцелел... Надеялись дадут о себе знать... Слышим в тишине голоса из-под руин... Это была суббота. День для времени с семьей. День, после которого город прощался с семьями. Оплакивал детей и родителей. Хоронил друзей, коллег и просто знакомых, — вспоминает трагический день глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Поделиться

Кроме того, он опубликовал видео, в котором собраны самые эмоциональные моменты 14 января 2023: слезы и отчаяние родственников погибших, работа ГСЧС, процесс спасения людей, помощь от неравнодушных днепрян.

И низкий поклон каждому, кто тогда не остался в стороне. А таких людей – сотни. Спасатели и врачи. Полицейские, нацгвардейцы, прокуратура. Кинологи, психологи и коммунальщики. Власть и благотворители. А еще – горожане. Благодаря вам в тот день удалось спасти 39 жителей изуродованной вражеской ракетой многоэтажки. Поделиться

ОГП пообещал наказать всех причастных к атаке РФ на Днепр

Как уже упоминалось ранее, за совершенное преступление Офис генпрокурора сообщил о подозрении командиру 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка ВС РФ.

Кроме того, указано, что удалось установить бортовой номер самолета Ту-22М3, который использовался для удара и всю цепочку причастных к этому лиц.