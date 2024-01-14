Украина чтит память жертв удара РФ по Днепру — видео

14 января украинский народ чтит память погибших в результате ракетной атаки российских захватчиков на жилую многоэтажку в Днепре.
Украина никогда не забудет жертв российской войны
14 января 2023 года армия РФ нанесла ракетный удар по многоэтажке в Днепре — из-за атаки врага тогда погибли 40 взрослых и 6 детей. Еще 79 мирных украинцев получили травмы.
Кроме того, он опубликовал видео, в котором собраны самые эмоциональные моменты 14 января 2023: слезы и отчаяние родственников погибших, работа ГСЧС, процесс спасения людей, помощь от неравнодушных днепрян.
ОГП пообещал наказать всех причастных к атаке РФ на Днепр
Как уже упоминалось ранее, за совершенное преступление Офис генпрокурора сообщил о подозрении командиру 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка ВС РФ.
Кроме того, указано, что удалось установить бортовой номер самолета Ту-22М3, который использовался для удара и всю цепочку причастных к этому лиц.
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