У Британії б'ють на сполох через можливий "апокаліптичний наступ" Путіна

На переконання колишнього глави підрозділу з хімічної зброї армії Британії Геміша де Бреттон-Гордона, за декілька років може розпочатися повномасштабна війна Росії з НАТО.

Путін досі вірить у перемогу РФ у війні

Ні для кого не секрет, що армія РФ спробує ще раз розпочати масштабний наступ на українські території.

Це означає, що російський диктатор Володимир Путін досі плекає надію на те, що зможе перемогти Україну.

Як вважає Геміш де Бреттон-Гордон, у Москви є не так багато інструментів, які можуть змінити хід війни. Йдеться про тактичну ядерну зброя або хімічну чи біологічну атаки.

Окрім того, РФ не припиняє активні пошуки безпілотників і боєприпасів у різних куточка світу, поки Україна намагається випросити у партнерів хоч трохи зброї для захисту.

Чимало західних лідерів лише імітують підтримку України

За словами експерта, російсько-українська війна дійсно зникає зі шпальт світових ЗМІ, оскільки партнери України зосередилися на розв’язані власних проблем.

В той час, як канцлер Німеччини Шольц закликає Європейський Союз зробити більше – хоча він, зокрема, не в змозі поставити Україні сотні танків Leopard 2, яких вона так відчайдушно потребує – Росія переходить до тотальної війни, а її державні витрати та економіка дедалі більше диктуються потребами воєнної машини. Поширити

Геміш де Бреттон-Гордон звертає увагу на те, що мрії про повалення путінського режиму досі залишаються лише мріями.

Насправді російська диктатура залишається міцною, а очільник Кремля сконцентрував усі свої зусилля на перемозі у війни з Україною.