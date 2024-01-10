Кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін скаржиться, що однокурсники та шкільні друзі пеерстають впізнавати його.

Кремлівський диктатор скаржиться, що стає менш впізнаваним

Як розповів Путін під час зустрічі з мешканцями Анадири, інколи він нібито бачиться з друзями дитинства та юності, але ті постійно підозрюють, що це не він.

Я рідко, але зустрічаюсь зі своїми однокласниками, однокурсниками. Вони часто дивляться на мене і кажуть: "Я от не вірю... Ти це чи не ти? - заявляє Путін. Поширити

Путін нібито відповідає давнім товаришам, що "не кожна людина знає, як буде поводитись, коли вона опиняється на певному рівні відповідальності".

До того ж, Путін поспішив запевнити, що перебуває у гарному здоров'ї. За словами диктатора, щодня він нібито дві години займається спортом. За його словами, це зал, плавання та інші процедури.

Яка стратегія дозволить Україні перемогти у розв’язаній Путіним війні

У матеріалі американського видання Foreign Affairs із посиланням на аналітиків вказується, що Україна може здобути перемогу у війні завдяки виключно оборонні стратегії.

Автори матеріалу підкреслюють, що західні партнери України здебільшого ігнорують такий варіант, однак він відповідає усім заявленим цілям не дати кремлівському диктатору та військовому злочинцю Володимиру Путіну досягти власних стратегічних цілей.

Якщо Україна зможе захистити контрольовану нею територію найближчими місяцями, використовуючи такі можливості, як протитанкові міни і бетонні укріплення, вона може позбавити Росію шляху до повної перемоги і, можливо, навіть відкрити двері для переговорів. Путін, очевидно, вважає, що час на його боці, сильний і стійкий захист України доведе його неправоту, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Автори публікації зазначають, що протягом двох років після початку масштабного вторгнення в Україну кремлівський диктатор продовжує вірити, що його окупаційна армія має шанс на перемогу в Україні.

Він думає, що зможе пережити підтримку Києва Заходом і у кінцевому підсумку перемогти Україну шляхом повного виснаження, - зазначають аналітики. Поширити

При цьому, на думку авторів матеріалу, саме оборона може стати шляхом для перемоги України.

Перехід до оборони вимагатиме від України трьох конкретних елементів для успіху:

побудувати систему оборонних ліній, що складається з глибоких траншей, підготовлених вогневих позицій, ровів, протитанкових мін і бетонних протитанкових пірамідальних загороджень, відомих як "зуби дракона";

зробити пріоритетом збереження протиборства в небі, гарантуючи, що жодна зі сторін не отримає переваги в повітрі;

розширити внутрішнє виробництво зброї, зменшивши свою залежність від західних поставок.

При цьому також вказується, що перехід до оборони цінний не тільки тому, що він може показати Кремлю, що подальше територіальне завоювання недосяжне, але і тому, що він допоможе Україні вирішити дві її найбільші проблеми: брак солдатів і ослаблення підтримки Заходу.