У Росії помер головний геронтолог Петербурга та директор інституту біорегуляції та геронтології, член-кореспондент академії наук РФ Володимир Хавінсон. Він отримував від Путіна нагороди за “уповільнення старіння”.
У РФ помер геронтолог Путіна
Хавінсон був директором Санкт-Петербурзького інституту біорегуляції та геронтології. У 2017 році Путін нагородив його орденом Дружби за розробку засобів, що нібито уповільнюють старіння.
Хавінсон винайшов сотні препаратів, доказовість яких подібна до гомеопатії: від хвороб печінки — білки з печінки, від хвороби сітківки — витяжки з очей тварин.
Доктор медичних наук, президент Товариства фахівців доказової медицини Василь Власов вважає, що головною ідеєю Хавінсона було отримати багато грошей.
У мережі жартівливо відреагували на цю новину, поцікавившись, “скільки протягне пацієнт, якщо експерт із довголіття протягнув 77 років? За такої кількості двійників це не має значення”.
Хавінсон передбачав тривалість життя Путіна
У 2017 році Хавінсон зробив прогноз, що президент РФ Володимир Путін, який перебуває на посаді з 2000 року, може продовжувати виконувати свої обов'язки ще мінімум 20 років.
При цьому він обмовився, що його прогноз є нібито незалежним, а не тому, що лікар «когось боїться». Просто Путін, за словами Хавінсона, є “взірцем”. Нагадаємо, Путіну у жовтні 2023 виповнився 71 рік.
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