У РФ помер геронтолог Хавінсон, який прогнозував тривалість життя Путіна

У Росії помер головний геронтолог Петербурга та директор інституту біорегуляції та геронтології, член-кореспондент академії наук РФ Володимир Хавінсон. Він отримував від Путіна нагороди за “уповільнення старіння”.

У РФ помер геронтолог Путіна

Хавінсон був директором Санкт-Петербурзького інституту біорегуляції та геронтології. У 2017 році Путін нагородив його орденом Дружби за розробку засобів, що нібито уповільнюють старіння.

Хавінсон винайшов сотні препаратів, доказовість яких подібна до гомеопатії: від хвороб печінки — білки з печінки, від хвороби сітківки — витяжки з очей тварин.

Доктор медичних наук, президент Товариства фахівців доказової медицини Василь Власов вважає, що головною ідеєю Хавінсона було отримати багато грошей.

Один із таких механізмів — це експлуатувати ідею про те, що можна змінити старіння. У країні зі старіючої бюрократією, у країні зі старіючим керівництвом інтерес до ідей лікування старіння дуже великий. Кривавий кат Сталін, він теж інвестував гроші в профілактику старіння. Поширити

У мережі жартівливо відреагували на цю новину, поцікавившись, “скільки протягне пацієнт, якщо експерт із довголіття протягнув 77 років? За такої кількості двійників це не має значення”.

Хавінсон передбачав тривалість життя Путіна

У 2017 році Хавінсон зробив прогноз, що президент РФ Володимир Путін, який перебуває на посаді з 2000 року, може продовжувати виконувати свої обов'язки ще мінімум 20 років.

З огляду на його минуле (активні заняття спортом), правильний спосіб життя, військове виховання, дотримання дієти, наскільки я знаю, та заняття фізкультурою – його потенціал дуже високий. Потенціал Путіна блискучий. Це десятки років. Двадцять років – мінімум, – заявляв Хавінсон. Поширити

При цьому він обмовився, що його прогноз є нібито незалежним, а не тому, що лікар «когось боїться». Просто Путін, за словами Хавінсона, є “взірцем”. Нагадаємо, Путіну у жовтні 2023 виповнився 71 рік.