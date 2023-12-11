За словами другого президента України Леоніда Кучми, у кремлівського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна цілком ймовірно може бути психічний розлад, на що вказує його маніакальна схибленість на темі України.

Що відомо про одержимість Путіна Україною

Люди кажуть, що його одержимість Україною - це свого роду манія або психічний розлад. Можливо, це правда, - зазначив Кучма. Поширити

Другий президент України нагадав, що кремлівський диктатор колишній співробітник КДБ зі всіма відповідними наслідками.

Кучма також розповів, що на початку масштабного вторгнення злочинної армії РФ в Україну 24 лютого 2022 року він із дружиною Людмилою знаходився у центрі Києва.

Я був упевнений, що Путін здатний на вторгнення, але не був упевнений, чи зважиться він на нього, - зазначає другий президент України. Поширити

Він підкреслив, що прагненням Путіна було не лише захоплення територій, а й знищення України, як держави-конкурента РФ.

Доказом цього є жахливі людські втрати і репутаційні жертви, на які Путін готовий піти заради цього, - наголосив Кучма. Поширити

Що кажуть в ЄС

За словами керівника зовнішньої дипломатії ЄС Жозепа Борреля, кремлівський диктатор Володимир Путін намагається надати нового імпульса розв’язаній злочинній війні проти України.

Як сказав Боррель, нині Україна докладає зусиль на двох фронтах: на військовому та на шляху до започаткування переговорів про вступ.

На військовому фронті Росія перегруповується, мобілізує більше солдат, отримує і виробляє більше військового обладнання. Ми повинні підтримати Україну в протидії цьому, - зазначив глава зовнішньої дипломатії ЄС. Поширити

Боррель підкреслив, що напередодні президентських виборів в Росії у березні наступного року Путін намагається надати новий імпульс розв’язаній війні проти України.

Боррель нагадав, що минулої ночі Росія здійснила першу атаку із запуском балістичних ракет на Київ за більше, ніж два місяці.

Також Росія продовжує завдавати ударів по цивільному населенню, об'єктах інфраструктури і експорту.

Ми повинні зробити усе можливе, аби уникнути перемоги путінської Росії. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Ми вже започаткували діалог і експертні консультації з Україною щодо майбутніх безпекових зобов'язань. Ми повинні надавати оперативну і військову підтримку, але ми також повинні працювати над передбачуваним довгостроковим фінансуванням. Сьогодні на зустрічі переважна більшість міністрів були дуже чіткими: це не момент для послаблення нашої підтримки України, а навпаки, це момент для посилення і прискорення підтримки, - зазначив глава зовнішньої дипломатії ЄС. Поширити

За його словами, для цього європейські країни повинні зберігати єдність і посилювати можливості власної оборонної промисловості, а також допомогти Україні збільшити виробництво власної зброї.

При цьому, зі слів Борреля зрозуміло, що восьмий транш на 500 мільйонів євро для закупівлі зброї для України знову не вдалося погодити.